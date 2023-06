Tom Holland afirma que su retiro no es por las malas críticas

El mundo de Hollywood tiene de momento a una nueva estrella en ascenso, Tom Holland, actor que ha protagonizado varias películas después de haber debutado como el nuevo Spider-Man. Sin embargo, muchas de las producciones en las que ha participado, han tenido mala recepción y algunas personas piensan que eso ha influido a su retiro temporal.

En una nueva entrevista, el actor comentó que los malos comentarios hacia su último show, The Crowded Room, no son lo que realmente haya influenciado su decisión para tomarse un año sabático de los reflectores. Sino más bien es cuestión de cansancio, dado que no ha parado de trabajar en los últimos años, y por ahora se está tomando un descanso.

Aquí lo mencionado:

Es tan divertido. Obviamente, salió ‘ The Crowded Room ‘. No tuvimos críticas muy favorables. Entonces, la historia de la prensa fue que me tomé este año libre debido a las críticas. Pero tengo ocho meses de mi año libre. Me he estado relajando en mi casa en Londres, yendo a Grandes Premios, jugando al golf.

Eso significa, que el actor ha estado en pausa desde hace ya un tiempo, y no ha iniciado su descanso como muchos medios de los espectáculos han querido dar a entender en sus notas. A eso se suma que sus vacaciones ya se habían detectado con anterioridad, pues a él y Zendaya se les ha visto de visita en distintas partes del mundo.

Así que, las grabaciones de Spider-Man 4 podrían seguir el rumbo correcto. Solo está el tema de la huelga de escritores.

Vía: Indiewire

Nota del editor: Es bueno que se haya tomado unas vacaciones. Además, lo que se debería criticar es la dirección de las películas, no a los actores. Puesto que no pueden hacer mucho sí el guión ya de por sí es malo.