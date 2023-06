Tom Holland se retira temporalmente de la actuación

En la actualidad, Tom Holland es uno de los actores más solicitados del mundo de Hollywood, eso se debe justamente a la popularidad que generó al haberse llevado el papel de Spider-Man en el UCM. Desde ese momento no ha dejado de trabajar en múltiples películas y series, por lo que iba a llegar a un punto en el cual se iba a cansar.

Hace pocas horas ha declarado que se va tomar un descanso de la farándula después de haber trabajado en The Crowded Room, serie que está disponible exclusivamente para la plataforma de Apple TV. Mencionando que literalmente le ha destrozado el desgaste físico y emocional, por lo que es momento de darse unos días para pasar el tiempo tranquilo.

Esto es lo que dijo a la prensa:

Estábamos explorando ciertas emociones que ciertamente nunca antes había experimentado. Además de eso, ser productor, lidiar con el tipo de problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel adicional de presión.

Realmente lo disfruté, pero, de nuevo, la serie me rompió. Llegó un momento en el que dije: ‘Necesito un descanso’. Desaparecí, fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé. Y ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es el resultado de lo difícil que fue la serie.