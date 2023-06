Filtran precio del DLC para Cyberpunk 2077

Finalmente ha llegado el día de Summer Game Fest, por lo que habrá muchos anuncios de gran calidad respecto a videojuegos que se espera lleguen este año y también algunas sorpresas que no se veían venir. Sin embargo, las filtraciones no se iban a hacer esperar, y desgraciadamente le ha pasado al DLC de Cyberpunk 2077 llamado Phantom Liberty.

En este caso no hay mucho de qué alarmarse, pues el material filtrado no son imágenes ni videos de ningún tipo relacionados a este contenido, si no se trata del precio final que tendrá para los usuarios del juego. Esto ha sido por parte de la empresa GOG, quienes ya lo han listado en su tienda digital, revelando que va a tener un costo de $30 USD aproximados.

Dicha pista indica que sí o sí habrá un nuevo tráiler durante la transmisión que se llevará a cabo a la 1:00 PM del día de hoy. El contenido busca redimir al juego que salió originalmente con mal rendimiento en consolas . Así que los más fanáticos de la compañía están esperando la fecha de lanzamiento para esta esperada expansión de gran escala.

Por su parte, se espera que haya nuevos avances de juegos como Metal Gear Solid 3 Remake y Silent Hill 2. Juegos de Konami que buscan traer su nombre de compañía de nueva cuenta a la grandeza. A eso se suman altas sospechas de liberar la fecha de salida para Marvel’s Spider-Man 2, puesto que en el PS Showcase solo se habló de su ventana en otoño.

Recuerda que Cyberpunk 2077 está disponible en PS4, Xbox One y PC.

Nota del editor: Ya solo faltan pocas horas para tener más información de este contenido a nuestra disposición. La fecha de lanzamiento deben revelarla hoy mismo sin ningún tipo de excusas.