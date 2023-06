Tom Holland da malas noticias de Spider-Man 4

Hace ya casi tres años se lanzó la tercera película de Spider-Man live action en los cines, misma que reunió a los actores pasados para dar una sorpresa de calibre multiversal a los fanáticos. Y a pesar de que se ha confirmado ya una cuarta parte de las aventuras de este personaje, parece que las cosas no están yendo nada veloces en cuanto a la producción.

Según lo mencionado por el propio protagonista de esta versión del superhéroe, Tom Holland, hay algunas razones por las que en estos momentos la creación de esta cuarta parte está en pausa. La primera de ellas es la conocida huelga de escritores, misma que no solo está afectando este proyecto, sino algunos más como la esperada The Batman II.

A esto se agrega que las agendas del actor están chocando un poco con los asuntos de Sony, puesto que de momento se encuentra trabajando codo a codo con Apple para trabajos originales con la empresa. A pesar de todo esto, en sus entrevistas revela que la película de Marvel será una realidad, solo que no sabe cuándo va tener un avance importante.

Aquí sus declaraciones:

No puedo hablar de eso, pero puedo decir que hemos estado teniendo reuniones. Hemos puesto las reuniones en pausa en solidaridad con los escritores. Ha habido múltiples conversaciones, pero en este punto son etapas muy, muy tempranas. Estamos en el proceso, pero la huelga de escritores, nadie está trabajando durante la huelga. Todos somos simpatizantes y cada vez que se reúnan, comenzaremos.

Por esta misma razón, no se añadió a Spider-Man 4 en algún punto de la nueva fase de Marvel, puesto que trabajar con Sony es algo individual por parte de la compañía. No está de más comentar, que Disney no tiene los derechos cinematográficos del personaje.

Vía: Comicbook

Nota del editor: La verdad me gustaría ver lo que sigue con esta versión de Spider-Man, pero parece que la idea está lejos de materializarse. Ojalá el próximo año veamos un primer teaser de esta cuarta parte.