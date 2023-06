Street Fighter 6: Fusión del pasado y presente

No hay tiempo que no se cumpla y Street Fighter 6 ha llegado al mercado después de varios meses de expectativa por parte de los gamers, a causa del bochornoso debut de su antecesor, el cual no salió terminado y tardó un buen tiempo para convertirse en un producto pulido y con elevados estándares de calidad.

Street Fighter 6 rompió tal estigma y hace su arribo con un contenido robusto que incorpora elementos tradicionales, así como una paleta de colores y escenarios renovados que se enfocan a las tendencias actuales, buscando atraer a un nuevo público, pero también al de antaño.

El logo renovado causó gran revuelo cuando fue anunciada la más reciente producción de Capcom, toda vez que se omitió la clásica tipografía utilizada décadas atrás y se apostó por algo minimalista con el objeto de posicionar de esta manera a la marca en el mediano y largo plazo.

Pese a las buenas reseñas que Street Fighter 6 ha recibido tanto en la prensa especializada como en la comunidad de jugadores que probaron su demo y beta, existen algunas críticas por parte de los más fieles seguidores que han apoyado a esta propiedad intelectual desde su debut en los años noventa.

Un ejemplo de lo anterior es que, aunque el mundo abierto y los diferentes modos de juego funcionan bastante bien, los subsistemas de peleas podrían ser más eficientes, mientras que la música sufre de altibajos en cuestiones de calidad y la facilidad para ejecutar los poderes con un par de botones, reduce el reto que este tipo de comandos representaban hace varias décadas.

El estreno de Street Fighter 6 representará grandes ingresos para Capcom no sólo por la comercialización per se del software, sino todo lo relacionado al mismo, como contenido descargable, controles tipo arcade y merchandising entre los que destaca ropa y accesorios diversos, por mencionar algunos.

Lo que se ha tornado en una mala noticia, es la partida de Kazuhiro Tsuchiya, productor de Street Fighter 6 y de la saga Mega Man, quien desde 2018 había anunciado sus intenciones de trabajar en un nuevo proyecto que podría responder al sobrenombre de Taisen.

Es factible que el señor Tsuchiya sea fichado por el gigante chino NetEase, un fondo de inversión que ya ha adquirido a los estudios de QuanticDream y Grasshopper Manufacture. Esta eventual maniobra no pondría en riesgo los planes futuros de Street Fighter 6 pues la ruta de acción ya ha sido trazada con antelación.

Capcom ha vuelto a realizar un trabajo excepcional con una de sus franquicias estrella y fiel a su estilo, ha sabido capitalizar el poderío de marca con una jugabilidad accesible y un ambiente urbano e inclusivo adaptado a las tendencias actuales del mercado, donde siempre habrá cabida para el público hardcore y los nuevos videojugadores.