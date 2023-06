Revelan nuevos colores de Joy-Con

El día de ayer fue de noticias sorpresas por parte de Nintendo, dado que dieron a conocer la próxima entrega de 1-2 Switch, misma que tendrá como misión agregar nuevos minijuegos que aprovechan las capacidades de la consola. Y junto a esto, se tuvo un anuncio adicional pues con dicho juego llegan nuevos controles para disfrutar mejor dicha experiencia.

Mediante su cuenta de Twitter revelaron un par de nuevos Joy-Con conocidos como los de línea pastel, con colores que van desde el morado, rosa, amarillo hasta el verde, solo que con un tono diferente a los que ya están presentes en el mercado. Llegarán a las tiendas a partir del próximo 30 de junio, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo título.

Kick off your summer in style with this new line of pastel Joy-Con controllers, available 6/30. Which color is your fave? #Nintendo pic.twitter.com/PFGHvstoN7

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2023