Nintendo anuncia Everybody 1-2-Switch!

Algo que está claro, es que con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, los lanzamientos fuertes de Nintendo en 2023 básicamente han terminado, esto quitando a Pikmin 4 de la ecuación. Sin embargo, parece que la empresa todavía tiene secretos bajo la manga, y justo hace pocas horas han revelado de la nada un juego que nadie esperaba.

Mediante sus redes sociales dieron a conocer Everybody 1-2-Switch!, título que será una secuela de aquel aparecido durante los primeros meses de vida de la consola híbrida de Nintendo. Mismo que tiene como meta aprovechar al máximo las funciones del dispositivo, esto en tema de utilizar la parte portátil, así como la vibración HD de los Joy-con.

Esta vez pasó algo inesperado, pues no se reveló con un tráiler o algo parecido, solamente hay una imagen teaser en la que vemos el título y también se confirma la fecha de lanzamiento que está más cerca de lo previsto. Será ni más ni menos que el próximo 30 de junio cuando los usuarios puedan explorar más mini juegos que aprovechen los controles.

Esta es la descripción que le da Nintendo en su página:

Dale un giro divertido a tu siguiente reunión con el juego Everybody 1-2-Switch!. Utiliza los controles Joy-Con o dispositivos inteligentes para enfrentamientos en equipos que son fáciles de configurar y que contienen de todo un poco, ¡como globos, ovnis y más! Los invitados a tu siguiente fiesta podrán moverse y mostrar sus habilidades para el trabajo en equipo en esta fiesta multijugador.

Por ahora, solo está confirmada la versión digital que ya se puede pre-comprar.

Vía: Nintendo

Nota del editor: La verdad pensé que Nintendo ya no apostaría por dar más experiencias de este tipo, dado que el primer juego fue bastante efímero. Aunque es muy extraño que liberen así en la última etapa del aparato.