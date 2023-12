Jugadores quieren doblaje en Dragon Ball: Sparking! ZERO

La semana pasada los fans de anime tuvieron la mejor noticia en años, pues finalmente tuvimos la revelación de Dragon Ball: Sparking! Zero, juego que continuará la franquicia de Budokai Tenkaichi después de años que Spike Chunsoft dejara de desarrollar estos títulos. Y ahora que las cosas son más abiertas en latinoamerica respecto a los idiomas de textos, la gente sigue insistiendo sobre un aspecto que quieren tener en este juego y que le faltó a Dragon Ball Z: Kakarot.

Mediante la tienda de Steam de Valve, se ha liberado un poco de información del juego incluyendo una pequeña ficha técnica, dentro de la misma se indica que los idiomas de voces que tendrán los personajes será ni más ni menos que Japonés e Inglés, descartando otros como podrían ser Francia, Alemán, entre otros. De esto se han dado cuenta los fanáticos más acérrimos de la franquicia, entendiendo que una vez más se ha descartado Español latino para incluir en la siguiente entrega.

Por esa misma razón, los usuarios a través de redes como X, han estado difundiendo una petición de Change.org, la cual tiene como meta que Bandai Namco haga el esfuerzo por tener doblaje de estos personajes por primera vez, pues ningún título de la franquicia cuenta con este.

Exigimos Traducción al Español Latino para el Próximo Juego de Dragon Ball – ¡Firma la petición! https://t.co/65sQKe5hSX via @ChangeorgLatino@BandaiNamcoLA @BandaiNamcoUS

no es justo que una vez más no se contemple el doblaje de un juego tan grande!!!! EL JUEGO MÁS ESPERADO… pic.twitter.com/2KdnqtOaMK

— Project Páez (@davopjk) December 9, 2023