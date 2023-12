El tráiler de revelación de Grand Theft Auto VI ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Sin embargo, ningún tema ha sido tan interesante de ver como el caso del Joker de Florida. Mejor conocido como Lawrence Sullivan, este hombre afirma que Rockstar le robó su identidad, y ahora exige millones de dólares y amenaza con demandar a los responsables de GTA.

Como seguramente lo recuerdan, en el tráiler de revelación de GTA VI podemos ver un montaje de sucesos inspirados en la vida real. Uno de estos es un hombre con una serie de tatuajes que es arrestado. Este caso en específico está basado en el arresto viral de Sullivan de 2017. De esta forma, este hombre ha señalado que Rockstar tomó su imagen sin permiso, y ahora ha amenazado a la compañía. En dado caso de no darle un millón de dólares, comenzará una demanda en contra de los desarrolladores de GTA.

En su más reciente video de TikTok, en donde realiza esta demanda, podemos ver al Joker de Florida con un cabello color púrpura, algo que hizo para crear una mayor relación con su contraparte en Grand Theft Auto VI, y que no tenía en su previo video hablando sobre este título. Esto fue lo que comentó al respecto:

“GTA, te estoy ofreciendo el mayor marketing gratuito que hayas recibido en toda la historia de este juego de GTA. Para eso quiero un millón de dólares extra. Todos ustedes están tardando una eternidad en responderme. GTA tenemos que hablar. ¿Crees que estoy jugando? Tienes tres días… tres días antes de que mis abogados se vuelvan locos con este caso. Tengo pruebas contundentes. El Joker de Florida no va a permitir eso. Todos ustedes tomaron mi imagen, todos tomaron mi vida”.

Si bien Rockstar no ha emitido un comunicado al respecto, Roger Clark, el actor de voz de Arthur Morgan en Red Dead Redemption II, decidió emitir una respuesta a estas amenazas en un video ya eliminado, comentando:

“Ellos [Rockstar Games] no van a hablar contigo. Han tenido gente como usted intentando demandarlos durante décadas. Están legalizados, hombre. Saben exactamente lo que pueden y lo que no pueden hacer. Si yo fuera tú, usaría la notoriedad que acaban de arrojarle a su favor. Aprovecharlo de alguna manera. No conseguirás trabajo en Home Depot con esa cara”.

Recordemos que esta no sería la primera vez que alguien demanda a Rockstar por el uso de su supuesta imagen. En el 2013, tras el lanzamiento de Grand Theft Auto V, Lindsay Lohan presentó una demanda contra Take-Two por lo que, según ella, era un uso no autorizado de su imagen para un personaje menor en esta entrega. Sin embargo, la demanda finalmente fue desestimada. Por su parte, Sullivan afirma que su caso es significativamente diferente al de Lohan.

Es muy probable que este caso no llegue a evolucionar a un conflicto legal genuino. A diferencia de Lohan, Sullivan no cuenta con el capital necesario para emprender una batalla legal en contra de Rockstar, y en dado caso de que esto se lleve a cabo por medio de un milagro, ya se ha comprado que un juicio terminará en favor de los responsables de GTA. En temas relacionados, se revela por qué GTA VI no llegará a PC día uno. De igual forma, GTA V estará disponible en PlayStation Plus.

Nota del Editor:

Este es un caso ridículo. Sullivan claramente está tratando de llamar la atención para que algún incrédulo le otorgue algún tipo de dinero. Rockstar está consciente de esto, por lo que la compañía simplemente ha decidido ignorar todas las demandas del Joker de Florida, algo que no cambiará en un futuro.

