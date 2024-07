Convierten atentado en contra de Trump en un anime

Como seguramente ya lo saben, hace unos días hubo un atentado en contra de Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos. Aunque desde entonces han surgido un sin fin de interpretaciones de este evento, hay uno en particular que ha llamado la atención en las últimas horas, puesto que una animación al estilo de Jojo’s Bizarre Adventure ha atraído la atención de miles de personas.

Por medio de sus redes sociales, se ha viralizado un video en donde el atentado contra Donald Trump es animada al estilo de Jojo’s Bizarre Adventure, con una serie de referencias a la parte tres del anime, así como a la parte siete del manga, algo que los fans del trabajo de Hirohiko Araki seguramente han apreciado.

Ima tell my kids this exactly how it happened pic.twitter.com/tqr3K3hpaF

— Skely (@123skely) July 15, 2024