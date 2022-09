Parece que cada vez que un anime logra ser adaptado a los videojuegos, alguien lanza una moneda al aire y, en la mayoría de los casos, el resultado es poco favorable. Por cada Dragon Ball FighterZ tenemos dos o tres Jump Force. Debido a que Bandai Namco cuenta con los derechos de algunas de las obras más populares del mercado, existen muy pocos estudios que están disponibles para trabajar en estas series. Uno de los frecuentes colaboradores que ha puesto sus manos en las propiedades de Masashi Kishimoto, Akira Toriyama y Koyoharu Gotouge, por mencionar solo algunos nombres, es CyberConnect2. A lo largo de los años, este equipo nos ha entregado una gran cantidad de experiencias que caen en un punto medio. Títulos como Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4 y Dragon Ball Z: Kakarot no son malos, pero tampoco son reconocidos como obras que valgan mucho la pena. Estos son los que en 2013 decidieron darle nueva vida a Jojo’s Bizarre Adventure, uno de los mangas y animes más alocados del momento.

Creado por Hirohiko Araki en 1987, Jojo’s Bizarre Adventure es uno de los shonen más antiguos del momento y, desde que llegó su adaptación al anime en 2013, una de las obras más amadas del medio. A diferencia de series como Dragon Ball o Super Campeones, sus contemporáneos, hemos visto muy pocos juegos protagonizados por la familia Joestar. Previo al lanzamiento de JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle en 2013, esta propiedad solo había gozado de tres títulos. Un RPG de SNES, un juego de peleas por parte de Capcom, y una versión interactiva de Vento Aureo. De esta forma, muchos se alegraron cuando, a la par del comienzo del amado trabajo de David Productions, CyberConnect2 y Bandai Namco anunciaron otro juego de peleas, uno que no estaba enfocado en una parte en particular de la historia, sino que era una celebración de todo lo que habíamos visto desde los 80.

Ahora, al igual que un poema, justo cuando la adaptación de Stone Ocean estaba llegando a Netflix, CyberConnect2 y Bandai Namco anunciaron que este título tendría una remasterización para celebrar el 35 aniversario del manga, y los 10 años del anime. Esta versión no solo prometía mejorar el gameplay que vimos en 2013, sino que agregaría nuevo contenido. ¿Acaso JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R logra ser el juego de peleas que todos los fans hemos estado esperando? ¿Este es un trabajo para los fans o para el público en general? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Is this a Jojo’s reference?

JoJo’s Bizarre Adventure es una serie con 35 años de historia. En lugar de presentar una aventura continúa con personajes que nunca parecen envejecer, la obra de Araki nos da un vistazo a la familia Joestar, su legado, y a los enfrentamientos que los ponen frente a las fuerzas del destino y la maldad. Cada una de las ocho partes cuenta con un protagonista totalmente diferente, locaciones únicas, y villanos excepcionales. Phantom Blood es totalmente distinto a Diamond is Unbreakable, pero debido a una consistencia en el tono, no importar si vemos a un estudiante japonés viajando a Egipto para vencer a un vampiro, o a un inválido compitiendo en una carrera de caballos contra el presidente de los Estados Unidos, uno puede identificar rápidamente el estilo que tanto caracteriza a esta obra.

De esta forma, el original JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle hizo todo lo posible para condensar estas aventuras bizarras en una campaña que sigue en orden cronológico a la familia Joestar. Sin embargo, la remasterización ha cambiado radicalmente este apartado. En lugar de ofrecer un camino lineal, aquí se nos presenta el All Star Mode, en donde tenemos acceso a una serie de combates que están divididos en tres. Primero tenemos a los enfrentamientos canon, estas son peleas que siguen al pie de la letra la obra original, como ver a Jotaro contra Avdol, o Giorno contra Bruno. Después, contamos con luchas contra los jefes, los cuales nos dan la oportunidad de revivir algunos de los momentos más recordados de cada parte, como Josuke contra Kira y Jonathan contra Dio Brando.

Por último, tenemos las peleas de “¿qué hubiera pasado si…?” Estos son combates que nos presentan un escenario que logra ofrecer algunas ideas interesantes, como una lucha entre Anasui y Jotaro por la mano de Jolyne. Quizás es un concepto que muchos hemos pensado, como DIO contra Giorno. Las más llamativas, sin duda alguna, son aquellas que toman en consideración el extenso mundo de Jojo’s que va más allá del manga y el anime. Por ejemplo, hay una batalla entre Kars y Funny Valentine. Si bien, en teoría, esto no tiene algo extraordinario, los fans, y me refieren a los fans más aguerridos, rápidamente podrán identificar que esta es una referencia al libro de Jorge Joestar.

Queda claro que JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R fue creado por verdaderos fans de la obra de Araki. Sin embargo, estas mismas personas se ven limitadas por el hecho de que este juego es una remasterización. Si bien el contenido relacionado con las primeras cinco partes es muy interesante, una vez que vemos lo que se creó para Stone Ocean, Steel Ball Run y Jojolion, queda claro el tipo de trabajo que tenemos frente a nosotros. La atención al detalle y la pasión que encontramos en Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders, Diamond is Unbreakable y Golden Wind no está presente cuando hablamos de las aventuras de Jolyne, Johhny y Josuke.

Claro, esto es algo que ya viene desde el lanzamiento de 2013, especialmente considerando que para ese momento, Steel Ball Run justo había terminado, y Jojolion había comenzado. Sin embargo, si CyberConnect2 fue capaz de agregar nuevos personajes y peleas adicionales, no estaba totalmente descartada la idea de que viéramos más del material que aún no ha sido adaptado al anime. Aunque la promesa de DLC puede solucionar esto, actualmente claramente se ve que la atención está totalmente enfocada en lo que ya fue trabajado por David Productions, y el resto parece que solo está incluido por compromiso.

Junto a esto, la estructura All Star Mode es cero amistosa para aquellos que no sean tan conocedores de Jojo’s. La campaña original al menos tenía un poco de texto antes de cada pelea para dar contexto sobre los eventos que estaban frente a nosotros. Sin embargo, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R no tiene algo así, y solo nos presenta combates que, para muchas personas, no tendrán sentido, lo cual ocasiona que los enfrentamientos de “¿qué hubiera pasado si…?” no tengan tanto peso.

El modo estelar de JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R es un caso en donde el fanservice, aunque bueno para todos los que conocen a la obra, opaca la experiencia principal, dejando completamente de lado a todos los que no están familiarizados con el trabajo de Araki. Me hubiera gustado ver algún tipo de cinemática, o incluso un texto antes de cada pelea que le diera una idea a todos los jugadores por qué Jolyne y Pucci se están enfrentando, o cuál es la importancia de la batalla entre Jotaro y DIO. Las referencias son un arma de doble filo, la cual, en esta ocasión, termina por dañar a una gran cantidad del público.

Amor al anime y manga

Si hay un elemento que ha caracterizado a la obra de Hirohiko Araki desde su concepción, es su estilo artístico. Aunque en el anime el cambio no es tan notorio, aquellos que han leído el manga han sido testigos de la evolución que ha tenido el autor en tres décadas. Pasó de ofrecer una serie de diseños que combinan lo visto en Fist of the North Star con el fisicoculturismo de Arnold Schwarzenegger, ha personajes esbeltos inspirados en modelos de revistas, como Vogue, hasta composiciones que se sienten parte de una pintura renacentista. De esta forma, cualquiera que trate de adaptar Jojo’s a otro medio va a tener un problema. David Productions encontró una solución al ofrecer una uniformidad que combina lo mejor de cada parte, mientras que CyberConnect2 se tomó la molestia de crear su propio motor.

Así es, aquí se nos presenta el JoJo Shading Requiem, un motor gráfico encargado de crear una serie de modelos que logran ser los más fieles posibles al trabajo de Araki. El resultado es un juego de peleas que no se ve como un anime, sino como un manga en movimiento. Cada personaje cuenta con un contorno estilo cel-shading. Las animaciones logran replicar a la perfección algunos de los paneles que encontramos en las páginas y, al igual que en la campaña, se puede apreciar un trabajo guiado por la pasión, y el deseo de rendirle todo el honor que la propiedad se merece.

Es increíble lo genial que se ve el juego. No solo los personajes logran resaltar en todo momento, logrado que algunas expresiones y frases sobresalten, sino que también se pueden observar una serie de detalles que todos los fans pueden reconocer, como las clásicas onomatopeyas. Todo esto es llevado al límite con los movimientos especiales. Cada uno de estos poderes es espectacular, tomando escenas clásicas, y dándoles nueva vida, como los mil tiros de Jolyne, el road roller de DIO, y el Sunlight Yellow Overdrive de Jonathan. Incluso algunas escenas que no fueron animadas, como Kira realizando matemáticas avanzadas para hacer que una burbuja de aire explote, están presentes.

Junto a esto, cada uno de los escenarios también ha recibido la atención que se merece. Todos los niveles son una gran réplica de algún momento importante en las historias. Cada uno está tan vivo en la parte frontal, como en la trasera, en donde encontramos personajes secundarios realizando algún acto que nos da más contexto del evento que estamos viviendo. Sin embargo, lo que más llama la atención, son los peligros que aquí encontramos. Resalta mucho que, por ejemplo, en el nivel de la mansión de DIO podamos ver a Nukesaku tratando de golpearnos con un candelabro, o en el exterior del Coliseo de Roma aparezca Oasis. Son detalles que valen mucho la pena y, puedo decir, que CyberConnect2 le ha rendido un gran honor al trabajo de Araki.

Justo como debería ser

Uno de los grandes cambios que nos ofrece JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R se encuentra en el apartado sonoro. Aunque el soundtrack sigue siendo el mismo, y no hay rastro alguno de los temas creados por Yugo Kanno, lo cual es una gran oportunidad perdida, esta remasterización nos presenta con las voces del anime. Considerando que el juego llegó al mercado en 2013, año en que apenas comenzó la adaptación de Phantom Blood, las voces no eran las que seleccionó David Productions. Ahora, gracias a que han pasado 10 años desde ese entonces, todos los personajes de las partes uno a la cinco, cuentan con las cuerdas bucales de sus contrapartes.

Esto quiere decir que Yuki Ono es Josuke, mientras que Fairouz Ai es Jolyne. Esto no es algo que esté limitado a los héroes y villanos principales, sino que cada uno de los peleadores ahora cuenta con sus voces del anime. Claro, esto también significa que Johnny, Gyro, Diego, Funny Valentine y Josuke siguen con el mismo trabajo que vimos originalmente, ya que las partes siete y ocho aún no tiene un anime.

Sin duda alguna, un gran trabajo. Cada uno de los actores de voz también tiene una pasión inigualable por Jojo’s, con Daisuke Ono, la voz de Jotaro, y Ai compitiendo por ver quién es el más fan de esta obra. Es un deleite escuchar frases como “Dorarararararararara”, “Oh, no”, y “Ariririririririri” de una forma similar a las del anime y, una vez más, se demuestra el trabajo hecho por fans para fans.

Simplicidad disfrazada de complejidad

Si bien JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R nos presenta con una serie de modificaciones en el modo historia y en las voces, los mayores cambios se encuentran en el gameplay. Desde la introducción de nuevos personajes, pasando por mecánicas que hacen que las peleas sean más dinámicas, hasta un sistema en línea “mejorado”. Sin embargo, este sigue siendo un trabajo de CyberConnect2, por lo que no importa qué tan bien suena algo en papel, es resultado final deja que desear.

Antes que nada, hay que dejar en claro qué tipo de experiencia es JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R. Aunque CyberConnect2 se ha especializado en los juegos de peleas en arenas 3D, esta entrega puede ser descrita de una forma similar a Tekken. Es decir, los peleadores se enfrentan en planos 2D, pero todos los escenario tiene una profundidad, por lo que es posible moverse de lado a lado para esquivar algunos ataques. Este elemento no significa que seas capaz de moverte libremente por un nivel. Junto a esto, cada personaje cuenta con un golpe débil, uno mediano, y otro fuerte, así como un agarre, y la posibilidad de defenderse de un ataque. Estos son los elementos básicos.

En total, este título nos ofrece 50 luchadores únicos. Aquí encontramos usuarios de Hamon, vampiros, hombres del pilar, personajes con Stands, animales, peleadores que hacen uso de armas, y hasta un par que están montados a caballo. La verdad es impresionante la enorme cantidad de formas de juegos. Incluso aquellos que comparten un mismo estilo, como Johnny y Gyro, cuentan con sus diferencias que los hacen sobresalir. Sin embargo, y para no hacer la vida tan complicada, la forma en la que realizas los movimientos usualmente es la misma entre todos. Esto quiere decir que mover el stick en círculo y presionar el golpe débil siempre dará como resultado un ataque especial, aunque su efecto, rango y daño serán único entre todos. De igual forma, tenemos acceso a una barra de especial que nos permite realizar movimientos más fuertes.

Junto a esto, la mayoría de los personajes tienen una variante que se activa al presionar el trigger izquierdo. Aunque los usuarios de Hamon solo recargan su poder de esta forma, aquellos que cuentan con Stands y van a caballo pueden acceder a una segunda lista de comandos que van de la mano con sus variantes. Esto quiere decir que, por ejemplo, Bruno puede pasar de usar sus manos para atacar, a invocar a Sticky Fingers para emplear algunas habilidades que le permiten golpear a sus oponentes a distancia. Junto a esto, hay casos especiales, como el de Speedwagon y Prosciutto, que más que cambiar su estilo de combate, obtienen una extensión de sus poderes que les permite hacer uso de diferentes combos.

Una vez más, aunque todo esto puede sonar muy complicado, la verdad es que cada personaje cuenta con las mismas bases. Incluso aquellos como Iggy y Pet Shop, los cuales son animales, o Giorno y Kars, los cuales obtienen otra selección de movimientos al usar sus poderes Ultimate, siguen funcionan de una forma sencilla, incluso sus combos se siguen ejecutando de la misma forma, y la mayoría solo cuenta con tres o cuatro ataques que requieren una combinación de botones. Para hacer esto aún más sencillo, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R cuenta con la opción de easy beat, esto quiere decir que al presionar el ataque débil y tener al menos una barra de especial, podrás ejecutar un gran combo sin esforzarte en lo más mínimo.

Es algo extraño que JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R se presenta como un juego sumamente complicado, en donde los 50 personajes tienen habilidades, estilos de juego y poderes únicos y, si bien esto es verdad hasta cierto punto, el hecho de que el 90% de los peleadores se sientan de una forma similar, sin importar si estás manejando a un Dios, a alguien controla el tiempo, o al presidente de los Estados Unidos, y la lista de movimientos sea reducida, hacen que el objetivo de CyberConnect2 no logre cumplirse. Por otro lado, el otro 10% está compuesto por personajes como Pucci, Prosciutto, Giorno y Kars, los cuales requieren que pongas un poco más de atención a sus habilidades para sacarles el mayor provecho, aunque nada te detiene a simplemente abusar el easy beat y ganar partidas.

Junto a todo esto, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R introduce un par de mecánicas que valen la pena mencionar. Para comenzar, ahora puedes seleccionar a un asistente, el cual podrá ayudarte a extender tu combo, o detener a tu contrincante cuando él está atacando. De igual forma, se ha incluido la opción de cancelar tus movimientos a costa de una barra de poder, lo cual, en las manos hábiles, puede dar a pie a que el combo se extienda aún más de lo posible. Aunque estas dos mecánicas pueden sonar muy sencillas, la verdad es que le agregan un nuevo nivel de desafío a los combates, y hacen que el enfoque no esté en abusar del easy beat, sino en saber en qué momento hacer uso de todas las herramientas para desencadenar un combo sumamente potente. No estoy hablando de convertirte en SonicFox en una partida de Dragon Ball FighterZ, pero tal vez te llegues a sentir como él una vez que domines a tu personaje favorito.

Si bien este título cuenta con una saludable cantidad de modos offline, en donde no solo tienes acceso a la campaña, sino que también puedes jugar de forma local con un amigo, practicar y pelear contra con la computadora en diferentes dificultades, también es posible acceder a los combates en línea, y participar en una serie de partidas de una forma casual y competitiva. Sin embargo, aquí nos encontramos con otro problema, la conexión no es la mejor del mundo.

Hoy en día, el rollback netcode es algo esencial para los juegos de peleas y, lamentablemente, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R no cuenta con esto. Es así que los combates pueden ir de dos formas. La primera es que no tengas problemas para jugar en línea, o que cada pelea que tengas esté repleta de lag, pantallas congeladas, o una desconexión que arruine tu experiencia. Si bien esto no es un problema cuando juegas de forma casual, una vez que entras al modo competitivo, esto afectará tu desempeño en el ranking mundial. Aunque una serie de misiones semanales con recompensas estéticas pueden incitarte a jugar constantemente, en más de un caso sentirás que una moneda en el aire decidirá si la pasarás bien o mal.

Al final del día, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R es más un juego de peleas para divertirte con tus compañeros, asombrarte por la forma en la que recrean algunos de los momentos más icónicos del anime y manga, y disfrutar durante un par de días, pero está lejos de ser la experiencia digna del EVO que muchos tal vez esperaban. El título se puede presentar como algo muy complejo, pero al final del día no es tan complicado una vez que entiendes qué estás haciendo, y el verdadero reto está, como en cualquier otro título de este tipo, en dominar a un personaje en particular. Su modo en línea claramente necesita trabajo y, lamentablemente, parece que esto se quedará así.

Muda

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R es un juego hecho por fans para fans, en donde ser lo más fiel a la obra de Hirohiko Araki es lo más importante. Aunque CyberConnect2 ha dejado en claro que son unos maestros en este apartado, esto también significa que la experiencia base, aquella que debería poner al juego de peleas en primer lugar, es dejada de lado. Las mejoras que ha recibido el combate gracias a la remasterización hacen que cada pelea sea mucho mejor en comparación con lo visto en 2013, pero al final del día sigue siendo el mismo sistema que se presenta complejo, pero en realidad es muy sencillo.

El fanservice presente en el modo All Star es, sin lugar a dudas, uno de los puntos más atractivos, pero al no tener una uniformidad, o algo que logre guiar esta experiencia, todo se llega a sentir desconectado, y las peleas no tienen el peso que se merecen. Junto a esto, la falta de algún contexto hace que seguir el hilo de lo que está pasando sea complejo para algunos que no están tan adentrados en este mundo.

Afortunadamente, el apartado visual y sonoro están muy bien trabajados. Cada uno logra rendirle homenaje al manga y al anime, creando una experiencia que todos los fans podrán apreciar y gozar en todo momento. Incluso las skins, poses de victoria y elementos estéticos adicionales, valen mucho la pena, ya que nos dan un vistazo a algunos diseños que solo aparecieron un par de veces en forma de promocionales.

Todos los fans de Jojo’s Bizarre Adventure ya tienen en sus manos All Star Battle R, de eso no hay duda, la cuestión es ¿qué sucede con el resto del público? Aunque estoy seguro de que la diversión es algo que podrán encontrar aquí, también puedo entender si prefieren un juego de peleas más refinado, como Dragon Ball FighterZ, Tekken 7 o Street Fighter V. Al final del día, espero que, en un futuro, la obra de Araki caiga en las manos de Arc System Works, u otro desarrollador que no solo logre capturar lo bizarro que esta aventura protagonizada por los Jojo’s, sino que sea capaz de también entregar un juego que valga mucho la pena.