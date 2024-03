El estreno de Kaiju No. 8 será simultáneo con Japón

Uno de los animes más esperados del año es Kaiju No. 8. De esta forma, Crunchyroll está haciendo todo lo posible para que esta adaptación sea todo un éxito, y eso significa hacer algo que nunca habían hecho, transmitir en vivo esta producción a nivel global.

Por medio de un comunicado, Crunchyroll ha revelado que todos aquellos que desean ver el anime de Kaiju No. 8 lo podrán hacer exactamente al mismo tiempo que en Japón por medio de una transmisión en vivo el próximo 13 de abril a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Por primera vez, la mejor experiencia de anime en el mundo transmitirá los nuevos episodios de la serie en vivo cada semana en más de 200 países y territorios, incluyendo Latinoamérica, exactamente al mismo tiempo que se transmite en Japón, a partir del sábado 13 de abril a las 8:00 am CST”.

Recordemos que Crunchyroll obtuvo un alto nivel de reconocimiento al ofrecer estrenos de animes minutos después de su estreno en Japón, algo que seguirá sucediendo, pero ahora tienen la intención de darle la oportunidad al público de disfrutar en tiempo real los nuevos episodios de sus producciones favoritas.

Lo mejor de todo, es que podrás disfrutar de Kaiju No. 8 en su idioma original, así como en español latina. Esta adaptación cuenta con la dirección de Daniel Garza, y en el elenco encontramos a Omar Sánchez como Kafka Hibino / Kaiju No. 8, Casandra Acevedo como Mina Ashiro, Armando Corona como Reno Ichikawa, y Karla Tovar como Kikoru Shinomiya. Todos estos son actores con un largo trayecto en la industria, y quienes lo darán todo en esta ocasión.

Te recordamos que el anime de Kaiju No. 8 se estrenará el próximo 13 de abril, y podrás verlo en vivo a las 8:00 AM, y a partir de las 8:30 AM estará disponible para verlo de una forma tradicional. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este anime aquí. De igual forma, estos fueron todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards.

Nota del Editor:

Kaiju No. 8 comienza muy bien, y nos presenta una perspectiva interesante del shonen, en donde el protagonista es en realidad un adulto, quien cuenta con una personalidad interesante, pero eventualmente se transforma en algo más del montón. No es malo, pero todo lo que hacía especial esta obra al inicio desaparece, y nos ofrece muchos elementos que ya hemos visto en otras partes.

Vía: Comunicado oficial