Marvel revelará su nuevo juego mañana

Marvel se encuentra en constante expansión más allá de las películas. Tan solo la semana pasada se compartió el primer vistazo de Marvel 1943: Ruse of Hydra. Ahora, el día mañana se revelará un nuevo juego de esta propiedad, aunque probablemente no sea la experiencia que muchos quieren ver.

Por medio de sus redes sociales, Marvel Games reveló que el día de mañana, 27 de marzo, a las 8:00 AM (hora del Pacífico), o 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo la revelación de un nuevo juego protagonizado por los héroes más fuertes del mundo. Esta es la descripción:

An evil experiment has caused a unique disruption in the timestream. Who will be pulled into this epic showdown?

Get ready for an exciting reveal tomorrow at 8AM PT/ 11AM ET! pic.twitter.com/o0YblUHxUA

