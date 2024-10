Mencionan el requerimiento para que Helldivers 2 llegue a Xbox

A inicios de año salió uno de los juegos cooperativos más aclamados de los últimos tiempos, Helldivers 2, el cual logró vender muchas copias en poco tiempo, y lo que más llama la atención dentro de todo es que la plataforma PC respaldó bastante, ya que para consolas solo llegó a PS5. Con esto en mente, los usuarios de Xbox están deseando probarlo en su consola, algo que pareciera un sueño imposible de cumplir, pero podría ser una idea totalmente errónea.

Según revelaciones recientes del community manager de Arrowhead en Discord, conocido como Twinbeard, el hecho de que el juego llegue a Xbox no es imposible, pero requiere el acuerdo de ambas partes involucradas: Sony, quien actualmente posee los derechos de publicación, y Microsoft, que debería mostrar interés en llevar el juego a su consola.

La declaración de Arrowhead aclara que, aunque ha sido lanzado para PlayStation y PC, una versión para Xbox dependería principalmente de si Sony considera que esto sería beneficioso desde una perspectiva financiera o de marca. Aunque este proceso no está completamente descartado, la empresa no ha mostrado hasta ahora la misma apertura para publicar sus títulos en consolas de Microsoft como estos lo han hecho al llevar juegos como Sea of Thieves y Hi-Fi Rush a PS5.

Los de Redmond ha mantenido una actitud más abierta hacia la multiplataforma, permitiendo que varias de sus exclusivas lleguen a consolas de la competencia. Sin embargo, Sony, a pesar de lanzar algunos de sus títulos exclusivos en PC el mismo día que en PS5, como es el caso de Helldivers 2 y Concord, aún no ha extendido ese enfoque hacia la consola de Microsoft.

En resumen, el futuro del juego en otras consolas sigue siendo incierto, y mientras los usuarios de la plataforma esperan poder disfrutar del título, todo depende de las decisiones corporativas y estratégicas.

Vía: Videogamer