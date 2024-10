Desarrollador defiende el precio de PS5 Pro

Desde su revelación, uno de los puntos más criticados del PlayStation 5 Pro ha sido su precio. Por solo $699 dólares, puedes conseguir esta nueva consola, aunque esto no incluye el costo de la base y el lector de discos que se venden por separado. Sin embargo, así como hay algunos que están en contra de esto, otros más han defendido su precio, y eso incluye a desarrolladores.

Por medio de una reciente entrevista con Wccftech, Renaud Charpentier, director ejecutivo y director de juegos de Tower Five, equipo que nos entregará Empire of the Ants en noviembre, ha defendido el precio del PS5 Pro, señalando que la inflación es la verdadera culpable aquí. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Creo que el PlayStation 5 básico y el Xbox Series X eran piezas de hardware increíbles cuando se lanzaron al precio al que se lanzaron. En ese momento, era imposible construir una PC que fuera tan poderosa con el mismo presupuesto. Desde entonces, ha habido una inflación masiva de precios en el mundo, sin mencionar la inflación de precios de los juegos en sí, por lo que comparar el precio del PS5 Pro con los puntos de referencia y los precios de hace décadas no parece muy relevante La pregunta interesante sería cuánto cuesta en términos de porcentaje de salario promedio en cada región y cuánto costaban las consolas de gama alta anteriores en relación con su tiempo. No lo sé, pero recuerdo que en mi juventud, muchas consolas ya eran consideradas bastante caras por mis padres y los padres de mis amigos”.

De esta forma, queda claro que hay diferentes formas de ver este problema. Pese a las quejas de muchos usuarios, hemos visto que el PS5 Pro se ha agotado en múltiples regiones. Considerando que la consola saldrá a la venta hasta el 7 de noviembre, aún faltan un par de semanas antes de que veamos qué tan éxito es este hardware, y si el dinero fue un impedimento para muchos o no. En temas relacionados, Capcom revela qué tan poderosa será esta consola. De igual forma, estas son las mejoras de Lies of P en PS5 Pro.

Nota del Autor:

El PlayStation 5 normal funciona muy bien hoy en día. Sin embargo, puedo entender que algunas personas desean el poder adicional. Si bien es cierto que el precio es algo que refleja el estado actual de la industria, también es cierto que nadie nos está obligando a gastar $700 dólares por el hardware.

Vía: Wccftech