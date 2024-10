Tom Holland confirma Spider-Man 4

Aunque en las últimas semanas hemos escuchado mucho sobre Spider-Man 4, en realidad este proyecto no se había confirmado. Bueno, esto cambió hace unas horas, puesto que durante su presentación en un programa de televisión, Tom Holland, quien le da vida a Peter Parker, ha confirmado que una nueva película del arácnido para el MCU ya es una realidad.

Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Holland confirmó que Spider-Man 4 es toda una realidad. Aunque los detalles son escasos, señaló que las grabaciones comenzarán en el verano del próximo año, por lo que no sería hasta el 2026, como mínimo, cuando esta cinta llegue a las salas de todo el mundo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Está sucediendo. El próximo verano empezamos a rodar. Todo está listo. Ya casi estamos ahí. Es muy emocionante; no puedo esperar”.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Considerando el final de No Way Home, muchos esperan que la nueva película de Spider-Man tenga una escala callejera, con una posible colaboración con Daredevil. Sin embargo, considerando el enfoque en el multiverso, otros más han señalado que una vez más veríamos una aventura con otras versiones de este personaje.

Previamente, Holland señaló que Zendaya, quien le da vida a MJ, también formaría parte de Spider-Man 4, pero por el momento se desconoce si otros actores de la trilogía previa aparecerán. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, Tom Holland comparte más información sobre esta película. De igual forma, Marvel’s Spider-Man 2 ya tiene fecha de lanzamiento en PC.

Nota del Autor:

De verdad espero que Spider-Man 4 no esté relacionada con el multiverso. Si bien es posible que este no sea caso, y cualquier aventura a gran escala que tenga el personaje probablemente le dé el simbionte, una pelea callejera junto a Daredevil y otros personajes similares sería mucho más interesante.

Vía: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon