Review – Unknown 9: Awakening

Una nueva propuesta

A lo largo de los años, hemos creado un sistema en donde todo lo catalogamos como bueno y malo. Como el Ying y el Yang, hay aspectos positivos en experiencias que muchos consideran terribles, y también hay puntos negativos en el arte que señalamos como sublime. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. Nuestras emociones van más allá de una visita en blanco y negro, y cuando indagamos en el espacio que hay en medio encontramos muchos productos que son peor o mejor de lo que una simple descripción de “bueno y malo” pueden lograr. Cuando hablamos de juegos AAA usualmente la escala se balancea a uno de los dos extremos, pero cuando nos topamos con proyectos de menor presupuesto, las sorpresas de todo tipo son más comunes y, lamentablemente, Bandai Namco le ha apostado al bando equivocado.

Hace tiempo, Bandai Namco anunció Unknown 9, un universo multimedia enfocado en explorar un misterioso mundo con una inspiración en la cultura de la India. Aunque es muy probable que muchos reconozcan este nombre por Unknown 9: Awakening, el juego que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, esta propiedad abarca cómics, podcasts y una serie de novelas. Todo esto funcionó como material promocional para el juego desarrollado por Reflector Entertainment. Sin embargo, esto no sirvió de mucho, puesto que el título llegó a nuestras manos de una manera que muchos consideraron sorpresiva, y la recepción inicial fue todo menos positiva.

Unknown 9: Awakening no solo se posiciona como la culminación de una propiedad multimedia a la que claramente Bandai Namco le invirtió bastante dinero, sino que es el producto más llamativo de este grupo, por lo que tiene la difícil tarea de convencer a más de una persona de que este universo vale la pena. ¿Qué tan bien hace esto? ¿Unknown 9: Awakening es tan malo como muchos han señalado? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Deseando ser Uncharted

A lo largo de los años, hemos alabado las historias que nos hacen sentir como héroes en una aventura sin igual. Para hacer esto realidad, los desarrolladores pueden tomar dos cambios que garantizan un éxito. El primero de estos es crear una narrativa compleja, con diferentes temas, un gran elenco de personajes, múltiples regiones por visitar, y con un mensaje universal que todos podemos apreciar. La segunda ruta está al otro extremo. Aquí, la interpretación del jugador es la estrella y todos los elementos se mantienen al mínimo, creando una atmósfera única. Ejemplos recientes de esto son Metaphor: ReFantazio y Neva. Por su parte, Unknown 9: Awakening toma otra senda, una peor. En lugar de llevar al usuario a un mundo mágico, lo pone a dormir mientras desea estar haciendo otra cosa.

Unknown 9: Awakening nos presenta a Haroona, quien pertenece a un grupo de hechiceros a los que se les conoce como Quaestors. Hace miles de años, esta organización se encargó de impresionar a una entidad malvada que amenazaba con destruir el mundo. Sin embargo, su sello se ha debilitado, y un peligroso miembro de esta orden se ha dado a la tarea de obtener su poder. De esta forma, nuestra protagonista tendrá que atravesar una India en medio de la colonización inglesa para, no solo detener este nuevo peligro, sino que debe de vengar la muerte de su antigua maestra.

No miento cuando digo que Unknown 9: Awakening es aburrido. No hay otra forma de describir esta aventura. Esta historia es plana. Cero interesante. Los personajes son clichés de la forma más negativa posible. No hay un solo elemento narrativo que valga la pena resaltar. Las casi 10 horas que dura esta aventura están llenas de momentos que solo pasan sin algún tipo de peso emocional, intriga o cualquier elemento que llame la atención del jugador. Todo es una colección de secuencias que dan pie a la siguiente solo porque así lo dictaron. Nada se siente natural. En un momento, Haronna desconfía de sus acompañantes, y un par de minutos después arriesga su vida por ellos. Héroes y villanos son introducidos de manera imprevista, y el juego los trata como si todos estuviéramos esperando su aparición.

Awakening forma parte del universo de Unknown 9, y si bien el juego no hace muchas referencias al mundo que hay más allá del videojuego, sí se llega a sentir que algo hace falta. Múltiples elementos que pudieron ayudar a la experiencia no están presentes, o están ocultos en documentos opcionales que nadie va a tener el interés de leer. Una vez que llegas a los créditos finales sientes que algo faltó, sin saber necesariamente qué. El juego nos presenta con un par de facciones, personajes que ya tiene relación entre ellos, y conceptos extraños con un gran trasfondo, como The Fold, un espacio es donde las almas de ciertas personas pueden interactuar con el pasado, presente y futuro al mismo tiempo, pero eso ni siquiera tiene una explicación clara.

No voy a negar que hay ideas interesantes aquí, pero nada tiene el peso que debería. En lugar de explicarle al jugador cierto concepto de una forma interactiva, Unknown 9: Awakening toma la decisión de no hacerlo, y en su lugar relega gran parte de su trabajo a material adicional que probablemente nadie tenga el más mínimo interés de explorar. Es genuinamente decepcionante la forma en la que el trabajo de Reflector Entertainment está construido para fallar. Aunque seguramente muchos señalarán a la protagonista femenina como el mayor problema con el título, la realidad es que la gente detrás de este proyecto crearon algo que es simplemente aburrido, y bien pudo ser Nathan Drake el aventurero principal, y el resultado final hubiera sido el mismo.

Unknown 9: Awakening es aburrido. Es una experiencia que muchos van a olvidar momentos después de llegar a los créditos finales, si es que tienen la fuerza necesaria para acabar el juego. La publicación de Bandai Namco no genera un sentimiento fuerte en el jugador, y ese es su mayor pecado. No es lo suficientemente bueno para que alguien lo defienda y en un par de años lo llame joya oculta. No es lo bastante malo para que alguien se ofenda por la manera en la que todo culmina. Es una experiencia que no provoca una reacción en el jugador, y ese es uno de los más grandes pecados que cualquier pieza de entretenimiento puede cometer.

Directo desde el PlayStation 3

Unknown 9: Awakening llega como una exclusiva de las consolas de nueva generación y PC, gracias a que hace uso del Unreal Engine 4. Sin embargo, una simple mirada a este título y uno podría pensar que bien se trata de una experiencia que vimos en el PlayStation 3 y Xbox 360. La tecnología no es el problema, sino la dirección de arte y la forma en la que los desarrolladores utilizan estas herramientas. La aventura comienza con el pie derecho. Recorremos un desierto, en donde una tormenta de arena toma un mayor protagonismo conforme avanzamos. Después de esto recorremos las calles de Calcuta, donde saltamos de techo en techo y escapamos de los enemigos entre una pequeña multitud de personas. Lamentablemente, una vez que estas dos secciones llegan a su fin, Reflector Entertainment cae en lugares muy comunes, donde las cavernas y bosques genéricos se convierten en el estándar general.

Es muy triste la forma en la que el juego rápidamente se olvida de que se desarrolla en la India. Si bien un par de estructuras antiguas tratan de darle un trasfondo a este mundo, lo hacen de la forma menos original posible, y el resultado final es torpe. Lo mismo se puede decir de los personajes, quienes llaman la atención al instante, pero conforme más tiempo pasan en pantalla, destacan cada vez menos, al grado de que Haronna y el resto del elenco ni se siente que forman parte de la India durante la colonización inglesa. Una vez más, los aspectos genéricos arruinan por completo los pocos elementos interesantes que el título nos ofrece.

Lo peor de todo son los modelos. Pese a que Haronna es interpretada por Anya Chalotra, actriz que le dio vida a Yennefer de Vengerberg en la serie de The Witcher, los desarrolladores hicieron un pésimo trabajo al convertirla en la protagonista de este juego. Todos los personajes cuentan con ojos enormes que siempre están abiertos, creando una sensación de incomodidad, mientras que sus bocas suben y bajan de la forma menos natural posible cada vez que necesitan hablar. Me sorprendió bastante no ver que en algún punto hicieran una pose de T, ya que la forma en la que se mueven y funciona es robótica. No hay un solo elemento que logre destacar, y todo parece que forma parte de una versión previa a su lanzamiento, y no tiene la calidad que uno esperaría de algo que solo se puede jugar en plataformas modernas.

Una vez más, el único apartado que logra resaltar es The Fold. Las pocas veces que visitamos este plano, el juego presenta un poco de creatividad al mover la cámara para dar la sensación de que visitamos un reino alejado de las reglas naturales que nos rigen. Vemos múltiples versiones de la protagonista, y los efectos visuales dan la sensación de que recorremos un mundo habitado por espíritus. Lamentablemente, estas secciones son muy cortas, y el poco potencial que aquí encontramos es desperdiciado.

Si la mala dirección de arte no es suficiente, Unknown 9: Awakening también sufre de múltiples problemas de rendimiento. El frame rate es inconsistente. Hay momentos en donde todo funciona bien, pero rápidamente vemos caídas de cuadros constantes en los combates, cinemáticas y en animaciones de todo tipo. Nada garantiza que tendrás una experiencia en donde el juego corra a más de 30fps por más de unos minutos. Algo tan simple como abrir una puerta o pasar por debajo de una cueva ocasionan que la experiencia empeore constantemente. No es algo que llega a causar una experiencia injugable, pero sí es lo suficientemente molesto para que dejes el control y dudes en volver a tomarlo.

Al igual que el resto de la experiencia, Unknown 9: Awakening carece de un apartado sonoro que valga la pena resaltar. La música es sencilla, y nada memorable. Cualquier composición que esté aquí es opacada por los constantes gritos, explosiones y los efectos de sonido que están relacionados con los diferentes poderes de nuestra protagonista. Si bien el diseño sonoro es acertado con todo lo que el juego tiene para nosotros, en ningún momento ofrece algo que logre resaltar, incluso cuando Haronna hace uso de sus habilidades únicas. Estoy seguro de que el mismo archivo de audio que se nos presenta al momento de jalar a alguien con las poderes especiales, lo hemos escuchado en una incontable cantidad de series, películas y otros videojuegos.

El único elemento que puede resaltar aquí son las actuaciones de voz, las cuales son totalmente inofensivas. Anya Chalotra es una buena actriz, pero está mal dirigida en esta ocasión, puesto que hace un acento hindú muy marcado, al grado de que puede llegar a ser cómico en muchos apartados, aunque tampoco está haciendo algo ofensivo. Al estar rodeada de un elenco principalmente británico, logra resaltar de más, y no siempre de una manera positiva.

Es más que obvio que Reflector Entertainment no tuvo el presupuesto de un AAA, pero aun así intentó crear una experiencia lo más cerca posible a lo que las grandes producciones nos ofrecen hoy en día. Sin embargo, tropieza en cada apartado posible. El resultado final es una inexperiencia que será olvidada tan pronto como sea posible. Más allá de The Fold, no hay un solo elemento visual que sea capaz de atraer la atención del jugador, ocasionando que, al igual que la historia, sea aburrido de principio a fin pasar 10 horas recorriendo locaciones genéricas y tratando de no horrorizarse con los modelos de los personajes.

Ideas decentes, mala ejecución

La aburrida historia y mediocre presentación son solo la mitad de lo que hace a Unknown 9: Awakening una experiencia tediosa y que nunca más en mi vida quiero repetir. El otro elemento es, por supuesto, el gameplay. Desde cualquier punto de vista, el trabajo de Reflector Entertainment quiere ser Uncharted, pero no se conforma con tratar de imitar una aventura de este tipo, puesto que también quiere introducir elementos de sim inmersivo para sus secciones de sigilo, a la par de habilidades especiales que ofrecen una perspectiva mágica al combate. Aunque esto puede sonar bien en papel, la ejecución arruina cualquier tipo de idea interesante que los desarrolladores nos presentan en esta ocasión.

La exploración se reduce a caminar por una serie de pasillos con un par de desviaciones que normalmente ocultan mejoras de vida, algún ítem especial, o un recurso con el cual mejorar las habilidades de la protagonista. Estas secciones nos piden presionar adelante en el control, y en ningún momento se nos presenta algún tipo de reto de plataformas, acertijo que resolver, o al menos una secuencia interesante que trate de proporcionar un sentimiento artificial de aventura. Es solo un pequeño respiro del combate en donde los personajes se dedican a tener conversaciones enfocadas por completo en la historia, eliminando cualquier tipo de desarrollo o plática que logre crear un vínculo con el jugador.

Una vez que nos encontremos en el combate, las cosas se vuelven un poco más interesantes. El enfoque de Unknown 9: Awakening está en el sigilo. Cada sección nos pide derrotar a todos los enemigos de la forma que más nos convenga. Es posible escabullirse usando los altos arbustos, y las habilidades de Haronna se pueden usar para activar trampas o llamar la atención de los enemigos. El problema aquí, es que la inteligencia artificial es torpe, al grado de que puedes pasar al lado de ellos, y si no estás en su línea directa de su visión, no te prestarán atención. De igual forma, usar cualquier poder especial los alerta inmediatamente, por lo que no hay un incentivo de usar todo lo que encontramos en los escenarios. Lo peor de todo, es que hay zonas en donde todos los contrincantes convergen, por lo que sí o sí tendrás que comenzar un enfrentamiento directo.

Haronna es capaz de usar un golpe fuerte y uno débil, así como un escudo, y hasta puede evadir los ataques de los enemigos. Esto es sumamente básico, y pese a que contamos con un largo árbol de habilidades, en ningún momento va más allá de esto. Lo único que hace interesante al combate es la habilidad de tomar el control de tus contrincantes. Con tan solo presionar un botón, Haronna se apodera de los rivales y puede usarlos para moverlos a zonas estratégicas o atacar a sus aliados.

Esto puede verse como posicionar piezas en un tablero de ajedrez. Con un máximo de cuatro contrincantes por controlar en un instante, eres capaz de mover unidades para crear una cadena de ataque que elimine rápidamente a todos los enemigos, y esto es satisfactorio. Sin embargo, es muy fácil abusar de esto. Con tan solo golpear un par de veces a tus rivales, recuperas la energía suficiente para repetir este proceso, y volver casi cada enfrentamiento en algo monótono y trivial. Claramente, no se realizó el balance necesario y, al final del día, la misma estrategia de amontonar unidades en un solo lugar es sumamente efectiva, por lo que no hay necesidad de tratar de experimentar con este sistema.

Al igual que The Fold, la habilidad de controlar a los enemigos es una idea interesante que está ligada con el universo que los desarrolladores han creado, pero la ejecución es torpe. Al final del día, cada sección de sigilo y combate es igual. Pese a que Reflector Entertainment trató de crear algo que le diera al jugador la oportunidad de superar cualquier reto de la forma que quisiera, la realidad es que una pésima inteligencia artificial, terrible diseño de niveles, y lo fácil que es abusar de los poderes de la protagonista convierten a cada una de estas áreas en una tediosa tarea en donde estás haciendo lo mismo una y otra vez sin la necesidad de experimentar con todas las posibilidades que aquí hay, incluso en las dificultades más altas, en donde se supone que estos elementos deberían de brillar.

Unknown 9: Awakening es decepcionante. La experiencia tiene potencial, el cual es enterrado por múltiples decisiones que terminan por afectar la experiencia. No hay un solo elemento que esté bien ejecutado, y todo termina por ser una pérdida de tiempo, La idea de controlar a los enemigos es interesante, pero es muy fácil de abusar, y el juego no proporciona una sola situación en donde esto sea divertido o se salga de lo convencional. El sigilo es innecesario. El sistema de combate es muy limitado y tedioso. La casi nula exploración se siente que está presente como una obligación, y no algo que ayude a la experiencia. El resultado final es un título que nadie va a recordar en un futuro.

Olvídalo

¿Qué es peor que un mal juego? Uno aburrido. Uno en donde el jugador no sea capaz de procesar un sentimiento fuerte, ya sea positivo o negativo. El trabajo de Reflector Entertainment no merece que alguien se enoje por lo que han jugado. La publicación de Bandai Namco es uno de los mayores fracasos del año, y algo que pasará al olvido para todos. La historia puede poner a dormir a cualquiera. Las escenas solo pasan por pasar, sin algo que las conecte efectivamente. El universo multimedia fracasa al no incentivar a leer los libros o cómics que ya están disponibles.

Visualmente, el juego no ofrece algo que valga la pena. Pese a tener a la India como locación principal, en su mayoría recorremos cuevas y bosques genéricos que hemos visto en otros lugares. El diseño de personajes es horripilante, y las animaciones carecen de un solo gramo de vida. El desempeño es terrible, y pareciera que el juego está a un mal paso de quebrarse. La música es genérica, con interpretaciones que seguramente olvidarás al instante.

El sistema de combate, exploración, sigilo y las habilidades de Haronna son una decepción con buenas ideas que han sido enterradas por una terrible ejecución. Es sumamente fácil abusar de los sistemas, y el juego nunca presenta situaciones que le pidan al jugador experimentar con todo lo que tiene a su disposición. Todo termina por ser una experiencia de 10 horas que te quita la vida. Es un aburrimiento total. No vale la pena gastar un solo segundo de nuestra vida discutiendo sobre qué está bien y qué está mal. Cuando vemos fracasos como Concord o Suicide Squad: Kill the Justice League, es importante recordarlos para evitar que los mismos errores se repitan, pero Unknown 9: Awakening debe ser olvidado para siempre.