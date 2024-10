Tom Holland habla sobre Spider-Man 4

Si bien ya sabemos que Spider-Man 4 llegará en un futuro, por el momento aún hay muchas dudas sobre este proyecto. Afortunadamente, Tom Holland ha compartido nuevos detalles sobre su siguiente aparición en el MCU. Aunque los detalles son escasos, ha expresado su deseo de ver a Miles Morales en este universo en un futuro.

En su reciente aparición en el podcast de Rich Roll, Holland reveló que ya ha leído el guion de Spider-Man 4, o al menos la versión más reciente. Si bien se limitó a sus comentarios, compartió una opinión positiva, asegurando que a los fans les agradará este nuevo capítulo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Necesita trabajo, pero los escritores están haciendo una gran labor. Lo leí hace unas tres semanas y encendió una llama en mí. Zendaya y yo nos sentamos y lo leímos juntos, y por momentos estábamos dando saltos por toda la habitación”.

Por si fuera poco, señaló que le encantaría ver a Miles Morales en el MCU en un futuro. Holland espera tener la oportunidad de compartir escenas importantes con el actor que le dé vida a este personaje, similar a lo que sucedió entre él y Robert Downey Jr. Esto fue lo que comentó:

“Me encantaría alguna vez, si tengo la suerte de traer a Miles Morales a mi universo de Spider-Man y al UCM, hacer por un chico joven lo que Downey hizo por mí”.

Por el momento, no sabemos qué sucederá con Spider-Man 4. Pese a que es seguro que esta cinta llegará a los cines, no sabemos cuándo lo hará, y qué tipo de historia va a contar. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, Andrew Garfield da la razón por la cual volvería a ser Spider-Man. De igual forma, Tom Hardy habla sobre Spider-Man en Venom: The Last Dance.

Nota del Autor:

Spider-Man 4 puede ser una gran película, pero tiene una tarea difícil sobre ella. Por un lado, tiene que cumplirle al personaje y ofrecer una aventura a una escala que se sienta real, pero al mismo tiempo tiene que ser un capítulo más en el creciente MCU que parece incapaz de tener este tipo de cintas.

Vía: Rich Roll