Cuando Spider-Man: No Way Home llegó a las salas de cine, muchos se sorprendieron al ver a Andrew Garfield una vez más como el trepamuros de Marvel. La emoción del público fue tan alta, que muchos exigieron que el actor tenga una segunda oportunidad como el arácnido en la pantalla grande. Ahora, el actor por fin ha hablado sobre esta posibilidad.

En una reciente entrevista con Esquire, Garfield reveló que le gustaría retomar el papel de Spider-Man, pero solo bajo una condición. Para volver a ver al actor en el traje rojo y amarillo, el guion debe de ser “único y emocionante”, para que así el actor y el público tengan la oportunidad de experimentar algo nuevo para el personaje. Esto fue lo que comentó:

“Sin duda, volvería al cien por cien si fuera lo correcto, si fuera un complemento a la cultura, si hubiera un gran concepto o algo que no se hubiera hecho antes, que fuera único, extraño y emocionante y en lo que pudieras hincarle el diente. Me encanta ese personaje y me aporta alegría. Si parte de lo que yo aporto es alegría, entonces yo también me siento feliz”.