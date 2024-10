Después de años como exclusiva de PC y otras consolas, Final Fantasy Pixel Remaster Collection, paquete que incluye las primeras seis entregas de la aclamada serie de Square Enix, por fin llegó a las plataformas de Xbox la semana pasada. Sin embargo, la recepción de estos usuarios ha sido poco positiva, y esto se puede ver claramente en las ventas.

Para el 2 de octubre de 2024, la Final Fantasy Pixel Remaster Collection, o cualquier juego de la colección que se puede comprar por separado, no se encuentra en la lista de los 50 títulos más jugados de la Microsoft Store durante los últimos días. Aquí encontramos experiencias como Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Sea of Thieves, Red Dead Redemption II y más, pero no hay rastro alguno de la saga de Square Enix.

Sin embargo, no todas son malas noticias, puesto que en la sección de los nuevos juegos, la saga clásica de Final Fantasy sí está presente, aunque tampoco se posiciona dentro de los primeros 50 títulos que encontramos en esta lista. Sin duda alguna, una recepción por debajo de lo que probablemente Square Enix deseaba ver en esta plataforma.

Si bien Square Enix no se olvida de los jugadores de Xbox, llevando gran parte de su librería a esta plataforma lo más rápido posible, en más de una ocasión parece que sus esfuerzos no tienen los resultados deseados. Solo nos queda esperar para ver si la compañía japonesa extenderá su soporte para esta plataforma en un futuro. En temas relacionados, estos son los nuevos juegos de Xbox Game Pass. De igual forma, Xbox quiere saber por qué los desarrolladores prefieren el PS5.

Nota del Autor:

En más de una ocasión, el legado de una serie impide que las personas jueguen series como Final Fantasy en otras plataformas que no tengan que ver con Nintendo y PlayStation, en donde casi todos los jugadores ya tienen un apego marcado.

Vía: Xbox