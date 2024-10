Microsoft quiere saber por qué desarrolladores prefieren PS5 en lugar de Xbox

Algo que es un hecho en la industria de los juegos de la actualidad es el particular interés de los desarrolladores (sobre todo de Japón), en el querer lanzar solo sis videojuegos para consolas como Nintendo Switch y PS5, dejando de lado a Xbox, donde en ocasiones no llegan a salir algunos lanzamientos. Hay muchas dudas sobre esta preferencia en concreto, incluso la propia Microsoft quiere saber las razones para ver si hay algo que mejorar para no perderse de varios lanzamientos importantes.

Para ello, la compañía ha comenzado a revisar su división de Xbox Research, que antes se enfocaba principalmente en la experiencia de los jugadores. Ahora, quiere escuchar directamente a los creadores de los juegos para identificar los desafíos que enfrentan y mejorar sus relaciones con ellos.

Uno de los problemas más comentados entre los desarrolladores es la diferencia de rendimiento entre la Xbox Series S y la Series X. Según varios , la versión más económica de la consola presenta desafíos técnicos que dificultan el desarrollo, ya que Microsoft exige que los juegos se lancen en ambas plataformas. Esto ha provocado que algunos estudios pequeños expresen su frustración de manera pública.

En los últimos meses, han surgido al menos dos casos en los equipos han anunciado que evitarán lanzar sus juegos en Xbox debido a la falta de comunicación o apoyo por parte de los dueños del hardware. Este problema ha provocado que algunos títulos se retrasen o no lleguen a la plataforma, generando especulaciones de que Sony podría estar influyendo en estas decisiones con acuerdos privados.

Ante esta situación, la empresa parece estar reconociendo los problemas que enfrenta y busca aprender de los desarrolladores que prefieren PS5. La compañía espera que este diálogo ofrezca una visión más clara de los retos que enfrentan los estudios y les permita fortalecer su estrategia para atraer a más desarrolladores a sus plataformas.

