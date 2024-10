Nintendo elimina otro emulador de Switch

Estamos en una época en la cual es fácil rastrear sitios web que infringen las normas de derechos de autor, eso ha llevado al cierre de sitios grandes de piratería de películas y también música; en cuanto a la parte de los videojuegos, Nintendo es a quien más le interesa quitar las ROMS en la red. De hecho, hace no tantas horas lograron emitir un nuevo cese y desista, acabando con un emulador en específico, no se habla de algo en relación a software o archivos para jugar que no sea en la consola.

Esta vez la empresa está apuntando al equipo detrás del popular Ryujinx, utilizado para jugar títulos de Switch en PC. La empresa, que siempre ha sido contraria a los emuladores, ha intensificado sus esfuerzos en 2024, eliminando varios proyectos que permiten jugar sus títulos fuera de las consolas oficiales.

El equipo de Ryujinx fue contactado por Nintendo of America, solicitando que suspendieran el desarrollo de su emulador. Poco después, el proyecto fue detenido y los repositorios donde se almacenaba fueron eliminados, cumpliendo con las demandas de la compañía. Aunque el equipo no ha emitido un comunicado oficial sobre los detalles, las acciones indican que cedieron ante la presión legal.

Fuentes cercanas a la situación han sugerido que se discutió un posible acuerdo monetario para que el emulador dejara de estar disponible de forma pública, aunque no hay confirmación de que dicho acuerdo haya sido alcanzado. Además, algunos rumores apuntan a que Nintendo podría haber solicitado la entrega de los assets y recursos del emulador, lo que reforzaría aún más su control sobre la situación.

Este movimiento refuerza la postura de Nintendo en su lucha contra los métodos no legales, un enfoque que parece haberse intensificado con miras a prevenir problemas similares cuando se lance la próxima consola sucesora del Switch. Si bien los emuladores han existido durante años, la empresa japonesa parece estar más decidida que nunca a eliminar cualquier amenaza a su propiedad intelectual.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Con esto se marca otro emulador que ya no puede usarse además de Yuzu. No hablemos de Citrus de 3DS, el cual aún puede usarse pero que ya no recibe actualizaciones para mejorar los juegos.