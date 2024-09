Pese a que la duología de The Amazing Spider-Man es criticada severamente por muchos aspectos, la mayoría de las personas están de acuerdo de que Andrew Garfield debería tener otra oportunidad con este personaje, especialmente después de su aparición en No Way Home. Ahora, el actor ha insinuado que The Amazing Spider-Man 3 podría ser una realidad.

En una reciente entrevista, Garfield fue cuestionado ante la posibilidad de retomar el traje de Spider-Man en un futuro. Si bien el actor no compartió información específica, no cerró la puerta a esta posibilidad, y señaló que su versión del personaje aún tiene historias que contar. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es un poco interminable lo que se puede hacer con ese personaje. No es que debamos hacerlo ni que lo haremos, pero siempre se puede encontrar otra historia que contar”.

Estas declaraciones salen a la luz días después de que un rumor señaló que Spider-Man 4 del MCU volverá a ser una película multiversal, la cual traería de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Junto a esto, tras el éxito de No Way Home, Sony podría estar considerando darle una nueva oportunidad a la serie de The Amazing Spider-Man, la cual formaría parte de su saga de villanos de Spider-Man.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro, pero parece que Andrew Garfield probablemente porte el traje rojo y azul una vez más. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Spider-Man 4 aquí. De igual forma, el director de No Way Home revela por qué no regresará para esta cinta.

Nota del Autor:

Andrew Garfield es un gran Spider-Man, y claramente merece una segunda oportunidad como este personaje. Sin embargo, necesita protagonizar una buena película, algo que a Sony le cuesta mucho hacer realidad. De esta forma, los fans están entre la espada y la pared.

Vía: ScreenRant