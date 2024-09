Director de No Way Home revela por qué no vuelve a Spider-Man 4

Para estos momentos el universo de películas de Marvel está tomando un descanso a pesar de la salida de Deadpool & Wolverine, y es que los fans se encuentran esperando la siguiente fase de la historia que desembocará en la pelea esperada de los Vengadores contra Dr. Doom que ahora será interpretado por Robert Downey Jr. De hecho, muchos se preguntan si en Spider-Man 4 veremos algo relacionado al tema, pero de momento no hay tanta información, o al menos solo se sabe que el director de la anterior no volverá.

De forma reciente se le ha preguntado a Jon Watts sobre por qué no estará regresando a la siguiente entrega, y este ha dado una explicación muy común que se ha hecho con quienes han trabajado para el MCU, mencionando que no hay del todo alguna libertad de creatividad y que al final se deben primero las aprobaciones de grandes ejecutivos como Kevin Feige. Se dice que en las tres cintas del arácnido no se ha tenido mucho control por parte del propio director, por lo que al final quiso cerrar su camino con No Way Home.

Acá lo mencionado:

A veces haces una película de acción y todo el material de acción divertido se le da al director de la segunda unidad. En las películas de Marvel, divides el trabajo porque hay mucho por hacer. Rara vez tienes la oportunidad de Christopher Nolan de hacerlo todo. En este caso, pensé: ‘Quiero filmar cada toma’. Estaba recién empezando y apareció Marvel, y tomo plena propiedad creativa de todas esas películas, pero Spider-Man siempre será la creación de Stan Lee y Steve Ditko. Esta fue la oportunidad para mí de volver a mi voz, mi visión y mi estilo. Wolfs es mío, y eso es una sensación realmente buena.

No está de más comentar, que ha dado algo de promoción a su cinta llamada Wolfs, de la cual tendrá pleno control creativo y así podrá plasmar las ideas de lo que se cuenta en los guiones propuestos por quienes trabajan junto a él. Además, la película contará con la aparición de grandes estrellas de la farándula George Clooney y Brad Pitt; entonces quienes se hayan hecho fans querrán seguirle la pista a Watts.

Por ahora no hay muchas noticias en torno a la producción de Spider-Man 4 para el MCU.

Vía: MS

Nota del autor: No creo que sea al único director que se le frene el control creativo en Marvel. Por lo que muchos deben entrar teniendo en mente que habrá interrupciones en su trabajo.