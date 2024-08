Revelan la fecha de estreno de Spider-Man 4

Spider-Man 4 es una de las películas más esperadas por los fans del MCU. Aunque ya sabemos que esta cinta será una realidad, por el momento no hay muchos detalles sobre la historia, personajes y, sobre todo, fecha de estreno. Afortunadamente, un nuevo reporte ha compartido detalles bastante interesantes, incluida cuándo es que esta cinta llegará a los cines.

De acuerdo con Daniel Richtman, insider de la industria cinematográfica, Spider-Man 4 llegaría a los cines hasta julio de 2026. Junto a esto, la historia estaría enfocada, una vez más, en un conflicto multiversal, algo que tendría sentido considerando que la cinta se desarrollaría antes o después de Avengers: Doomsday.

Sin embargo, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Sony, Marvel o Disney. De igual forma, actualmente no hay un guion o director para esta producción, y los únicos actores que han sido confirmados son Tom Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ. Fuera de esto, hay más dudas que respuestas sobre Spider-Man 4.

Al darse a conocer la información de Richtman, muchos fans han expresado su descontento, puesto que la mayoría desea ver una historia en donde la escala sea menor y Peter se enfrente a villanos icónicos de Spider-Man, como es el caso de Kingpin, el cual ya forma parte del MCU. Lamentablemente, parece que ese no será el caso.

Como siempre, solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro. En temas relacionados, Sydney Sweeney podría aparecer en la siguiente película de Spider-Man. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre la serie animada del arácnido.

Nota del Autor:

Espero que el informe sea incorrecto. Después de No Way Home, Spider-Man necesita tener una aventura más apegada a lo que hace especial a este personaje, y no ser tratado como un héroe multiversal por parte de Marvel.

Vía: World of Reel