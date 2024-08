Este sería el precio del PlayStation 5 Pro

El PlayStation 5 Pro ha sido uno de los mayores rumores del último año. Aunque Sony sigue sin confirmar o desmentir la existencia de este hardware, múltiples reportes aseguran que ya están en camino. Ahora, nueva información no solo asegura que su revelación está por suceder, sino que también se ha compartido el precio del PS5 Pro.

De acuerdo con Jeff Grubb, insider de la industria, a finales de septiembre se llevaría a cabo un State of Play en donde se daría a conocer el PlayStation 5 Pro de forma oficial. Junto a esto, el reportero ha señalado que esta pieza de hardware tendría un precio entre los $600 y $700 dólares, algo elevado en comparación de los $499 dólares que cuesta el modelo con lector de discos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Lo último que escuché es que esta cosa [la PS5 Pro] todavía va a salir este año. Más recientemente, lo que escuché es que probablemente habrá un State of Play, no un Showcase, a finales de septiembre”.

Notablemente, a finales de septiembre también se llevará a cabo Tokyo Game Show, por lo que existe la posibilidad de que si el PS5 Pro es revelado durante un State of Play previo, en este evento veamos en acción al hardware. Junto a esta información, Grubb también señaló que el hardware se mostró a puerta cerrada durante Gamescom, dándole la oportunidad a los desarrolladores de prepararse para todas las mejoras que ofrece esta consola.

Claro, por el momento no hay información oficial, y se desconoce si el PlayStation 5 Pro existe realmente. En dado caso de llegar al mercado este mismo año, esto podría opacar el lanzamiento del nuevo Xbox Series X de 2 TB de memoria, así como la versión digital de esta consola. Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de PlayStation para el futuro. En temas relacionados, se disparan las ventas del PS5. De igual forma, Phil Spencer habla sobre la llegada de Indiana Jones and the Great Circle al PS5.

Nota del Autor:

Aunque el PS5 Pro suena como algo necesario para algunas personas, este hardware no está enfocado al público en general, sino para aquellos que desean un poco más de poder. Este hardware no sustituirá al que ya está disponible, y solo será un complemento.

Vía: GameSpot