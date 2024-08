Phil Spencer habla sobre Indiana Jones en PS5

Pese a todos los rumores que habíamos escuchado sobre la llegada de Indiana Jones and the Great Circle a PlayStation 5 durante los últimos meses, Xbox siempre se mantuvo firme con su decisión de que el trabajo de MachineGames iba a ser una exclusiva de ellos. Sin embargo, durante la Opening Night Live de Gamescom se ha confirmado que este no será el caso. Ahora, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha hablado sobre este tema.

En febrero de este año, Phil Spencer aseguró que Indiana Jones and the Great Circle no llegaría a PlayStation 5. De esta forma, el directivo fue cuestionado directamente sobre este cambio de planes. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En cuanto al anuncio de PlayStation, obviamente, la primavera pasada lanzamos cuatro juegos, dos de ellos en Switch, cuatro en PlayStation, y dijimos que íbamos a aprender de eso. Creo que en el Showcase podría haber dicho que, a partir de nuestro aprendizaje, vamos a hacer más. Dentro de Microsoft la barra es alta para nosotros en términos de la entrega que tenemos que devolver a la empresa, porque recibimos un nivel de apoyo de la empresa que es simplemente asombroso en términos de lo que podemos hacer. Entonces miro esto: ¿cómo podemos hacer que nuestros juegos sean lo más fuertes posible? [garantizar que] nuestra plataforma continúe creciendo tanto en consola. PC y nube, y creo que simplemente será una estrategia que funcione para nosotros”.

Indiana Jones and the Great Circle no es el único juego de Bethesda que llegará a PlayStation 5, puesto que durante su presentación de verano, Xbox también confirmó que DOOM: The Dark Ages estará disponible en la consola de Sony. De esta forma, queda claro que poco a poco veremos más juegos de la división de Microsoft en otros lados.

Indiana Jones and the Great Circle llegará a Xbox Series X|S y PC el próximo 9 de diciembre de 2024, seguido de un lanzamiento en PlayStation 5 en algún punto de la temporada de primavera de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, aquí puedes checar nuestro previo del nuevo trabajo de MachineGames.

Nota del Autor:

Queda claro que cualquier juego de Xbox puede llegar a PlayStation 5. Aunque los rumores de Halo y Gears of War aún parecen un poco alejados, parece que cualquier trabajo de Bethesda estará disponible en la consola de Sony tarde o temprano.

Vía: VGC