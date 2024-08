Previo – Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle es uno de los juegos más esperados para la segunda mitad del año. El nuevo trabajo de Bethesda y MachineGames no solo es una de las exclusivas más importantes de Xbox en estos momentos, sino que parece que le entregará a los fans del personaje la aventura que tanto han esperado. De esta forma, hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una presentación especial en donde se mostró un nuevo gameplay, y formé parte de una sesión de preguntas y respuestas con los desarrolladores, y si la aparición de este título hoy en la Opening Night Live de Gamescom no te fue suficiente, aquí te platico un poco más sobre Indiana Jones and the Great Circle.

El nuevo trabajo de MachineGames se posiciona como una nueva aventura para Indy, no un spin-off que deja de lado todo el trabajo que hizo especial a las películas originales, sino una entrega hecha por apasionados fans. Esto se puede notar con el hecho de que Indiana Jones and the Great Circle se lleva a cabo después de los eventos de Riders of the Lost Ark y antes de The Last Crusade. Junto al carismático protagonista de siempre, el cual tiene la cara de Harrison Ford y la voz de Troy Baker, este nuevo título nos introduce a Gina, nuestra acompañante durante gran parte de la aventura. Ella es una periodista italiana, la cual está en busca de un tesoro especial, pero no será la única.

Uno de los aspectos más interesantes de Indiana Jones and the Great Circle, es el hecho de que MachineGames ha creado niveles que nos darán la oportunidad de visitar múltiples locaciones a lo largo de todo el mundo. Desde los picos del Himalaya, hasta las catacumbas debajo de El Vaticano. Aquí no solo encontraremos a nazis dispuestos a conseguir cualquier artefacto que les dé la ventaja durante la Segunda Guerra Mundial, sino que los aliados de Indy también harán acto de presencia, algunos serán fáciles de reconocer, y otros serán completamente nuevos para muchos. De esta forma, queda claro que la exclusiva de Xbox quiere cumplirle a todos los fanáticos de las películas con una aventura a gran escala que se llegará a sentir como algo que Steven Spielberg pudo haber hecho, pero para aquellos que están más interesados en el gameplay, también hay buenas noticias.

Indiana Jones and the Great Circle no es Wolfenstein. En su lugar, MachineGames ha creado un juego de aventura en primera persona, el cual tiene un gran énfasis en el sigilo, los acertijos y en momentos de acción que pondrán a prueba todas tus habilidades. De esta forma, este título se puede dividir en tres. En primer lugar, tenemos la exploración. Muchos de los niveles del título nos pedirán obtener algún ítem o llegar a una zona en específico, si bien en el camino habrá enemigos que nos bloquearán el paso, Indy tiene a su disponibilidad diferentes herramientas con las cuales puede superar cada reto. Si bien es posible simplemente usar el látigo, nuestros puños y un revólver para vencer a todos los enemigos que se pongan frente a nosotros, la experiencia le da un gran énfasis al sigilo y al uso de disfraces para acceder a ciertas zonas sin dar pie a un altercado.

El segundo punto importante son los acertijos. Cada zona pondrá a prueba nuestra habilidad mental al presentarnos múltiples acertijos. Para resolver cada problema, tenemos a nuestra disponibilidad una cámara, con la cual es posible encontrar algunas pistas y descubrir secretos que se esconde a simple vista. De igual forma, Indy tiene acceso a un diario con el cual podemos acceder a información importante al instante, pero también nos dará un par de pistas sobre dónde estamos y qué debemos hacer. Si en algún momento sientes que es imposible encontrar una solución, Indiana Jones and the Great Circle permite modificar qué tan complicados serán los acertijos, y si bien en ningún momento te dará la respuesta como tal, siempre tendrás algún tipo de ayuda al alcance.

El tercer y último punto importante es el combate. Eventualmente, tendrás que pelear contra los nazis, por lo que es bueno saber que Indy cuenta con múltiples elementos para defenderse. Para comenzar, tenemos un revólver muy tradicional, el cual puede derrotar enemigos de una forma rápida, aunque alertará a otros a tu alrededor. De igual forma, es posible usar el clásico látigo, con el cual no solo es posible moverse a lo largo del mapa y activar interruptores, sino que también te permite desarmar contrincantes y causarles daño en una zona específica. Si todo lo demás falla, nada vence al sencillo, pero eficaz, combate cuerpo a cuerpo en primera persona, en donde tienes acceso a contraataques, movimientos defensivos y, de acuerdo con los desarrolladores, este sistema tiene un ritmo específico, por lo que no bastará con solo presionar el mismo botón repetidamente.

Afortunadamente, esto no es todo. En cada zona, ya sea de sigilo o combate, podrás hacer uso de elementos ambientales a tu favor, como una pala tirada que puedes aventar para aturdir a tus enemigos. De igual forma, el diseño de los niveles cuenta con una mezcla de áreas abiertas que te permiten completar tus objetivos principales de una forma única, así como secciones lineales con un gran énfasis en vencer enemigos, resolver algún acertijo obligatorio, o atravesar alguna catacumba llena de trampas. En el gameplay que nos presentaron fue posible ver cómo Indy usaba el traje de un soldado para adentrarse a una base enemiga y obtener un ítem sin ser descubierto, pero nada impide que el jugador, en este caso, decida pelear para completar su misión.

Junto a esto, cada una de las acciones que realices, ya sea resolver acertijos, pelear con enemigos, tomar fotos y escribir algo en el diario, te otorgará puntos especiales que puedes emplear en un árbol de habilidades. Si bien no tuve la oportunidad de ver este apartado, los desarrolladores señalaron que este sistema permitirá que cada jugador pueda tener una experiencia única en la forma en la que deciden aproximarse a los retos que nos presenta la aventura. En palabras de MachineGames, este es su juego más grande y ambicioso hasta el día de hoy, y todos aquellos que disfrutaron de los últimos Wolfenstein saben que esta declaración no es poca cosa.

Queda claro que Indiana Jones and the Great Circle luce como la aventura que todos los fans de este personaje han deseado toda su vida. El trabajo de MachineGames no solo nos ofrece un sistema de combate y sigilo que se ven muy apegados a las rutas de la serie, sino que también llevarán a los desarrolladores por un camino diferente al que nos han tenido acostumbrados. La historia y la escala lucen increíbles y, lo mejor de todo, es que el título le dará al jugador la suficiente libertad para enfrentarse a cada reto de la forma que más le agrade. Si bien no parece que veamos un simulador inmersivo del nivel de Prey o Thief, las mecánicas de sigilo, el uso de trajes y la forma en la que podemos interactuar con el mundo nos darán la oportunidad de completar las tareas de diferente manera. Por si fuera poco, cada acertijo también le pedirá al jugador que le dé una mirada a su alrededor y logre usar todas las pistas a su disposición.

Claro, aún hay muchas dudas sobre Indiana Jones and the Great Circle, especialmente considerando que no hemos podido jugarlo todavía, pero la presentación que tuve la oportunidad de ver deja en claro que MachineGames está trabajando en algo especial, y merece la atención de todos los usuarios de Xbox. Lo mejor de todo, es que este título llegará a Xbox Series X|S y PC el 9 de diciembre de 2024, con un lanzamiento en PS5 en la primavera de 2025.