Nuevo tráiler de Diablo IV: Vessel of Hatred

Como ya se esperaba, Blizzard realizó un acto de presencia en la Opening Night Live de Gamescom para darnos un vistazo a las novedades que tienen en puerta, como skins de World of Warcraft para Overwatch 2. Sin embargo, lo más interesante fue un nuevo tráiler de Vessel of Hatred, la esperada expansión de Diablo IV, la cual tendremos más calabozos, clases adicionales y mucho más. De esta forma, el avance nos da un mejor vistazo a los Mercenarios, los cuales no proporcionan nuevas formas de experimentar este mundo.

Diablo IV: Vessel of Hatred estará disponible el próximo 8 de octubre.

Vía: Opening Night Live.