Revelan nueva palomera de Batman

Este año será otro de grandes aniversarios para el personaje de DC más querido, Batman, el cual para este momento aún no tiene alguna nueva película en planeación si descartamos a The Batman 2, que no seguirá la historia del universo de películas que empezará con Superman Legacy. Sin embargo, la serie de The Penguin y Joker 2 están en pie, y con eso en mente, se tienen que poner a la venta nuevos productos para quienes disfrutan las aventuras en Gotham City.

Según lo que se ha compartido en Twitter, a partir del 28 de agosto llegará una nueva palomera de la franquicia con el icónico sello que proyectan en el cielo, aquel que se usa para llamar al héroe en caso de emergencias.

Aquí el video donde la muestran:

The Batman popcorn bucket 🍿🦇 Available August 28 at AMC pic.twitter.com/M4Sh56mV3s — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 26, 2024

Batman es un superhéroe ficticio creado por el escritor Bill Finger y el artista Bob Kane. Apareció por primera vez en Detective Comics #27 en 1939, publicado por DC Comics. Es uno de los personajes más icónicos y duraderos de la cultura popular. Es la identidad secreta de Bruce Wayne, un multimillonario y filántropo de Gotham City. De niño, Bruce fue testigo del asesinato de sus padres, Thomas y Martha Wayne, durante un robo. Este evento traumático lo llevó a jurar venganza contra el crimen, utilizando su vasto patrimonio para entrenarse en habilidades físicas y mentales, así como para desarrollar una amplia gama de gadgets y vehículos para luchar contra los criminales.

No está de más comentar, que este se pondrá la venta en la cadena de Cinépolis, dado que en el metraje se aprecian los logos de la empresa.

Nota del autor: Definitivamente se ve muy bien, pero en el video no mostraron si realmente se puede conectar y proyectar la luz de Batman. Habrá que ver más adelante si vale la pena comprarla.