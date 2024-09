Spider-Man 4 sería una película multiversal

Para bien y para mal, Spider-Man: No Way Home fue un éxito rotundo en taquilla, especialmente durante la pandemia. Si bien muchos pensaban que la siguiente aventura del arácnido le daría la oportunidad a los fans de ver algo tradicional, un nuevo reporte ha señalado que Spider-Man 4 estaría enfocada, una vez más, en el multiverso.

De acuerdo con DanielRPK, famoso insider del mundo cinematográfico, Spider-Man 4 volverá a ser una película multiversal que contará con la participación de villanos y héroes que ya hemos visto. Esto significa que Tobey Maguire y Andrew Garfield volverían a portar el traje rojo y azul. Por el momento no hay información oficial por parte de Sony o Marvel que confirme o desmienta esta información, pero considerando que esta cinta está planeado para el 2026, hay muchas posibilidades de que esto sea cierto.

Recordemos que en el 2026 veremos el estreno de Avengers: Doomsday, por lo que Spider-Man 4 se podría llevar a cabo después de esta película, lo que aumentaría de forma considerable las posibilidades de que Peter tenga que recorrer el multiverso. Esto es algo que los fans no desean ver.

Si bien No Way Home fue un éxito, muchos fans de Spider-Man desean ver al personaje en una aventura callejera. Previos rumores habían señalado que en la siguiente película, Peter tendría que unirse a Daredevil para enfrentarse a Kingpin, algo que probablemente ya no va a suceder.

Sin embargo, no todo está perdido, puesto que los fans creen que esta aventura multiversal traería a Miles Morales al MCU, pasando así la antorcha de Spider-Man a un nuevo personaje, dándole la oportunidad a Tom Holland de retirarse del papel sin algún problema. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, Sydney Sweeney podría aparecer en Spider-Man 4. De igual forma, puedes conocer más sobre esta cinta aquí.

Nota del Autor:

Espero que este rumor no sea real. No Way Home le hizo mucho daño al Spider-Man del MCU, puesto que limita las aventuras del arácnido. Si bien Spider-Man 4 puede ser una buena película, es algo lamentable que solo Homecoming haya sido la única aventura tradicional del personaje.

Vía: DanielRPK