Spider-Man 4 del MCU ya tendría director

El director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Destin Daniel Cretton, está en negociaciones para dirigir la esperada película. Este anuncio pone fin a las especulaciones sobre quién se haría cargo de la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas, protagonizada por Tom Holland. Cretton será el cuarto director en dirigir una película de Spider-Man, siguiendo los pasos de Jon Watts, Marc Webb y Sam Raimi, quienes han aportado su propio estilo a las diferentes versiones.

La película será nuevamente una coproducción entre Sony y Marvel Studios, propiedad de Disney, lo que refuerza la colaboración entre ambos estudios para llevar al personaje al cine. En cuanto al guión, Chris McKenna y Erik Sommers, quienes trabajaron en las tres películas anteriores con Tom Holland, regresarán para escribir esta nueva entrega, mientras que Kevin Feige y Amy Pascal estarán a cargo de la producción.

Según fuentes cercanas, Spider-Man 4 ya está en proceso de desarrollo activo y se espera que el rodaje comience a principios del próximo año. Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, el final de Spider-Man: No Way Home dejó a los fanáticos con un gran interrogante, ya que el mundo entero, incluidas las personas más cercanas a Peter Parker, como MJ, olvidaron quién es realmente. Este detalle deja abierta la posibilidad de nuevas y emocionantes historias.

En una entrevista de 2023, Tom Holland mencionó que ya habían tenido reuniones iniciales para discutir el propósito de una cuarta película. Según el actor, esas conversaciones giraban en torno a una pregunta clave: “¿Por qué hacer esto otra vez?” Sin embargo, parece que encontraron la respuesta, y los fanáticos pueden esperar más detalles sobre el regreso del héroe arácnido en un futuro cercano.

Por ahora, la cinta más cercana es la nueva del Capitán América, por lo que queda conocer en qué punto el vecino amigable regresará.

Vía: Hollywood Reporter

Nota del autor: Parece que hay muchos problemas con esta cinta, esperemos sea la última para que le den un nuevo reboot al personaje. Habrá que ver si al final logran dar un cierre digno a la versión de Hollando y continuamos con Miles Morales en ese universo.