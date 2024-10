Marvel’s Spider-Man 2 llegará pronto a PC

Sony ha intentado generar más ingresos con sus videojuegos en los últimos años, y una de las estrategias que está llevando a cabo es lanzar los exclusivos de las consolas a la plataforma de PC, lo cual ya vimos en su momentos con Days Gone, Horizon Zero Dawn, God of War (2018), entre otros que se van sumando a la lista. Y para fortuna, el día de hoy se confirmó uno más, el cual tras haber llegado a PS5 en 2023, es su momento para cautivar a los jugadores de Steam, hablamos de Marvel’s Spider-Man 2.

En el marco de la Comic-Con 2024 de Nueva York, se dio a conocer que el título aterrizará pronto para los jugadores de computadora, esto con un nuevo tráiler en el que se pueden ver las bondades que tendrá con las tarjetas gráficas, lo cual será la manera definitiva de probar el título. A eso se agrega la fecha de lanzamiento, la cual está programada para el 30 de enero de 2025, ya sea en Steam o Epic Games Store.

Aquí lo puedes ver:

Estas son las ediciones que el usuario podrá adquirir del videojuego:

Marvel’s Spider-Man 2 – Edición estándar

– El juego completo

– Todas las últimas actualizaciones desde el lanzamiento de Marvel Spider-Man 2 en PS5, que incluyen:

14 trajes nuevos Nuevo juego+ Niveles definitivos Nuevos estilos de trajes de simbionte Opciones de hora del día Logros posteriores al juego Modo figura de acción en modo foto Lector de pantalla y descripciones de audio



Marvel’s Spider-Man 2 – Edición Digital Deluxe

– El juego completo con las actualizaciones mencionadas anteriormente.

– 5 trajes exclusivos para Peter Parker

– 5 trajes exclusivos para Miles Morales

– Desbloqueo anticipado del traje Arachknight (Peter)

– Desbloqueo anticipado del traje Shadow-Spider (Miles)

– Desbloqueo anticipado del gadget Web Grabber

– +5 puntos de habilidad

– Elementos adicionales del modo Foto

Además de todo esto, el equipo de Insomniac Games habla sobre quién está desarrollando esta versión, afirmando que Nixxes, quienes hicieron los ports anteriores también se encargan de dicho proyecto. Respecto a los añadidos de rendimiento y gráficos, aún no se habla al respecto, pero si ponemos atención con los predecesores, se puede esperar resolución 4K, Ray Tracing, y hasta 60 cuadros por segundo que pueden expandirse a los 120.

Vía: PS Blog