Bloober Team presenta su nuevo proyecto en el Xbox Partner Showcase

Cronos: The New Dawn ilumina el Xbox Partner Showcase

Han sido días intensos en la división de gaming de Microsoft, toda vez que se anunció la llegada de Craig Duncan, quien fungió como director de Rare, para posicionarse como el responsable de Xbox Game Studios, en sustitución de Alan Hartman que se retirará el próximo mes.

De igual modo, el gigante tecnológico de Redmond se encuentra realizando una agresiva campaña de marketing por todo alto para promocionar a Call of Duty: Black Ops 6, el cual podrá ser disfrutado en la nube con multitud de dispositivos mediante una suscripción a Game Pass y, por si fuera poco, contará con accesorios temáticos.

En la misma semana, se realizó el Xbox Partner Showcase otoñal para revelar cuál será el catálogo de producciones externas que llegarán a múltiples plataformas. La gran sorpresa apareció de la mano de Blobber Team, pues revelaron Cronos: The New Dawn, mismo que es una mezcla de terror en diversos horizontes de tiempo.

También se confirmó que en próximos días llegará la expansión de Alan Wake, denominada The Lake House, teniendo un tono mucho más obscuro respecto a la aventura original. Por su parte y en la misma tónica, Phasmophobia servirá como aperitivo para las noches de terror en la temporada de Halloween.

Konami no quiso quedarse atrás y mostró Edens Zero, una aventura espacial basada en el manga del mismo nombre que ha sido creado por Hiro Mashima. Mouse: P.I. for Hire será un violento shooter de Mickey Mouse con un toque de dibujos animados de corte antiguo.

Animal Well hará su arribo a consolas Xbox, después de su exitoso paso por PlayStation 5 y Nintendo Switch, sin olvidarse de Mistfall Hunter que es una combinación de experiencias souls con juegos de extracción, lo que podrá convertirse en un buen experimento o en un rotundo fracaso.

Como es costumbre, el evento en cuestión sirvió para dar a conocer los futuros lanzamientos que llegarán al servicio de suscripción Game Pass, entre los que destacan Eternal Strands, FBC: Firebreak (multijugador en el universo de Control), Subnautica 2, Wheel World y por supuesto, el esperado Wuchang: Fallen Feathers.

En los últimos meses y después de diversos tropiezos, Microsoft ha intentado establecer una estrategia unificada en sus esfuerzos de mercadotecnia en torno a todo su ecosistema de videojuegos y la incursión de los Xbox Showcase en su modalidad first o third party ha mejorado de forma considerable.

No obstante, aún queda trabajo por hacer y si bien el citado acontecimiento transcurrió de una manera muy fluida y con una gran interfaz que permitía guiar al público sobre el orden cronológico de los productos exhibidos, quedó el mal sabor de boca de no haber tenido un cierre con un anuncio espectacular.