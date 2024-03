Primer tráiler de Marvel 1943: Rise of Hydra

En 2019, Amy Hennig, famosa por su trabajo en la trilogía original de Uncharted, reveló su nuevo estudio, conocido como Skydance Media. En el 2021, anunció que estaba trabajando en un juego de Marvel protagonizado por Captain America y Black Panther. A tres años de esta revelación inicial, se ha compartido el primer tráiler oficial de Marvel 1943: Rise of Hydra, el cual confirma su ventana de lanzamiento.

Como parte de la presentación de Epic Games en GDC, Henning y su equipo revelaron el primer vistazo de Marvel 1943: Rise of Hydra, título descrito como un “juego de acción y aventuras enfocado en la narrativa”, el cual estará disponible en algún punto de 2025. Aquí podremos controlar a cuatro héroes diferentes, entre ellos Captain America y Black Panther. Todo esto en una Francia ocupada por Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la descripción del proyecto:

“Marvel 1943: Rise of Hydra: en el caos de la guerra, los mundos chocan. Skydance New Media y Marvel Games comparten una historia original donde un conjunto de cuatro héroes deben superar sus diferencias y formar una alianza incómoda para enfrentar a su enemigo común”.

Aunque por el momento no sabemos quiénes son exactamente los otros dos héroes, el avance no solo nos muestra a Captain America y Black Panther, sino a otros dos personajes enfocados en apoyar a los héroes que ya conocemos. De esta forma, no se descarta la posibilidad de controlar a soldados sin poderes.

El tráiler de Marvel 1943: Rise of Hydra se ve espectacular, puesto que está siendo desarrollado con la versión más actual del Unreal Engine 5. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Te recordamos que Marvel 1943: Rise of Hydra llegará a consolas y PC en algún punto del 2025. En temas relacionados, surge nuevo material inédito de Marvel’s Spider-Man 2. De igual forma, Marvel’s Midnight Suns llega a PlayStation Plus.

Nota del Editor:

Soy un gran fan de Amy Hennig, y no puedo esperar para ver qué tipo de aventura nos presenta. Tomando en consideración su trabajo previo, es probable que esta sea una de las aventuras narrativas más aclamadas del próximo año, y si su trabajo con Marvel resulta positivo, es muy probable que el juego de Star Wars en el que está trabajando sea mucho mejor.

Vía: Marvel