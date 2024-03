Después de un par de años de espera, una nueva película de los Cazafantasmas está a solo unos días de llegar a los cines en todo el mundo. De esta forma, las primeras reseñas de Ghostbusters: Frozen Empire ya están aquí, y no pintan un panorama muy positivo.

Con 66 reseñas disponibles actualmente, Ghostbusters: Frozen Empire cuenta con una calificación 47% en Rotten Tomatoes. En general, se menciona que la cinta cuenta con muchos personajes e historias que no se llegan a completar de una forma satisfactoria. Junto a esto, la cinta abusa de la nostalgia, algo que no fue tan efectivo en esta ocasión. Esto fue lo que comentó Roger Ebert al respecto:

“Al igual que Slimer empujando bocadillos en sus fauces hambrientas, ‘Ghostbusters: Frozen Empire’ intenta meter demasiados personajes, historias e imágenes icónicas en sus dos horas de duración”.

Por su parte, The Wrap agregó:

“Lo que le falta de inteligencia lo compensa con buen sentimiento y un gran elenco”.

De igual forma, IGN Movies agregó:

“Ghostbusters: Frozen Empire corre sobre hielo fino sobrecargado de ideas diferentes y sin inspiración, y nadie detrás o delante de la cámara sabe qué hacer una vez que la película se agita en el agua”.

Variety se une a la conversación con:

“Frozen Empire tiene suficientes cosas para conectar, pero ahora que Jason Reitman y compañía han devuelto la vida a esta serie, es hora de volver a infundirle el espíritu que aporta Kumail Nanjiani”.

Por último, Deadline señala:

“A veces resulta confuso y no todo funciona, pero Frozen Empire hace un muy buen trabajo manteniendo viva la llama, 40 años después del hecho”.

Como pueden ver, Ghostbusters: Frozen Empire es una película con una serie de problemas, los cuales no se pueden olvidar, pero no son tan pesados gracias a un gran elenco de actores y un carisma de primer nivel. Te recordamos que la cinta llegará a los cines el próximo 28 de marzo.

Nota del Editor:

Como fan de Ghostbusters, tengo intención de ir al cine y ver esta película, pero me decepciona un poco que la única entrega buena en toda la serie sea la primera. Ninguna ha tratado de entregarnos algo completamente nuevo y que valga la pena, pero al menos Bill Murray está de regreso.

Vía: Rotten Tomatoes