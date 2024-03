Códigos de Netflix para búsquedas específicas

Netflix es una plataforma con una enorme cantidad de contenido, al grado de que parece un pozo sin fin. De esta forma, puede ser muy complicado y abrumador encontrar una película en este mar de opciones. Para hacer esta tarea mucho más simple, esta plataforma cuenta con una organización basada en códigos, los cuales son un misterio para muchos usuarios, pero aquí te los compartimos para que puedas buscar películas y series de una forma mucho más organizada.

Si bien Netflix cuenta con una serie de categorías que te ofrecen una curación de su contenido, como Comedia y Drama, hay subcategorías que no están al ojo del público. Afortunadamente, al usar uno de los códigos secretos puedes acceder a estas opciones más específicas, como lo son Comedia de Humor Negro o Falso Documental.

Lamentablemente, la búsqueda por códigos solo funciona por medio del navegador web, puesto que los números necesarios se tienen que ingresar en la URL http://www.netflix.com/browse/genre/xxxx, en donde xxxx es la combinación que necesitas.

Acción y aventuras

Acción y aventuras (1265)

Acción asiática (77232)

Aventura y acción clásica (46576)

Comedias de acción (43040)

Thrillers de acción (43048)

Aventuras (7442)

Cine de cómics y superhéroes (10118)

Westerns (7700)

Cine de espías (10702)

Crimen (9584)

Artes marciales (8985)

Cine militar (2125)

Anime

Ficción de anime (7424)

Anime adulto (11881)

Anime de acción (2653)

Largometrajes de anime (3063)

Anime de comedia (9302)

Anime de drama (452)

Ciencia ficción en anime (2729)

Series de anime (6721)

Anime de terror (10695)

Anime de fantasía (11146)

Cine infantil y familiar

Cine infantil y familiar (783)

Películas para edades de 0 a 2 (6796)

Títulos para edades de 2 a 4 (6218)

Películas para edades de 5 a 7 (5455)

Películas para edades de 8 a 10 (561)

Cine para edades de 11 a 12 (6962)

Educación para niños (10659)

Disney (67673)

Cine basado en libros infantiles (10056)

Dibujos animados de TV (11177)

Música para niños (52843)

Cuentos de animales (5507)

Películas clásicas

Películas clásicas (31574)

Comedias clásicas (31694)

Dramas clásicos (29809)

Ciencia ficción y fantasía clásica (47147)

Thriller clásico (46588)

Cine Noir (7687)

Cine bélico clásico (48744)

Películas de cine épico (52858)

Cine mudo (53310)

Westerns clásicos (47465)

Comedia

Comedias (6548)

Humor negro (869)

Falsos documentales (26)

Comedias políticas (2700)

Cine de enredo (9702)

Comedias de deportes (5286)

Monólogos de humoristas (11559)

Comedias juveniles (3519)

Parodias (4922)

Comedias románticas (5475)

Comedias de golpes y porrazos (10256)

Cine de culto

Películas de culto (7627)

Cine de terror de serie B (8195)

Películas petardas (1252)

Películas de terror de culto (10944)

Ciencia ficción y fantásticas de culto (4734)

Comedias de culto (9434)

Documentales

Documentales (6839)

Documentales biográficos (3652)

True crime (9875)

Documentales históricos (5349)

Documentales bélicos (4006)

Cine y series documentales de deporte (180)

Documentales de música (90361)

Documentales de viajes y aventuras (1159)

Títulos documentales políticos (7018)

Documentales religiosos (10005)

Documentales de ciencia y naturaleza (2595)

Cine y series documentales de sociedad y cultura (3675)

Dramas

Dramas (5763)

Dramas biográficos (3179)

Drama clásico (29809)

Películas y series de tribunales (528582748)

Dramas de crimen (6889)

Dramas basados en libros (4961)

Películas y series basadas en la vida real (3653)

Lacrimógenas (6384)

Dramas deportivos (7243)

Dramas de temática gay y lésbica (500)

Drama independiente (384)

Dramas para adolescentes (9299)

Dramas bélicos (11)

Películas y series de drama político (6616)

Dramas románticos (1255)

Dramas del mundo del espectáculo (5012)

Drama de temas sociales (3947)

Cine por país o continente

Películas africanas (3761)

Películas australianas (5230)

Cine belga (262)

Películas coreanas (5685)

Películas latinoamericanas (1613)

Títulos de Oriente Medio (5875)

Películas de Nueva Zelanda (63782)

Películas rusas (11567)

Cine escandinavo (9292)

Películas del sudeste asiático (9196)

Películas españolas (58741)

Cine griego (61115)

Películas alemanas (58886)

Películas francesas (58807)

Títulos de Europa del este (5254)

Películas holandesas (10606)

Películas irlandesas (58750)

Cine japonés (10398)

Películas italianas (8221)

Películas de la India (10463)

Ficción china (3960)

Películas británicas (10757)

Terror

Películas de terror (8711)

Películas B-Horror (8195)

Características de la criatura (6895)

Películas de terror de culto (10944)

Horror de las profundidades marinas (45028)

Comedia de terror (89585)

Películas de monstruos (947)

Cine de degolladores y asesinos en serie (8646)

Películas de terror sobrenaturales (42023)

Gritos de adolescentes (52147)

Películas de terror de vampiros (75804)

Cine de terror de hombres lobo (75930)

Películas de terror de zombies (75405)

Historias satánicas (6998)

Ficción independiente

Películas independientes (7077)

Películas experimentales (11079)

Acción y aventura independiente (11804)

Thrillers independientes (3269)

Películas románticas independientes (9916)

Comedias independientes (4195)

Dramas independientes (384)

Música y musicales

Música (1701)

Música para niños (52843)

Country & Western/Folk (1105)

Jazz & Easy Listening (10271)

Música latina (10741)

Conciertos urbanos y de baile (9472)

Conciertos de música del mundo (2856)

Conciertos de rock y pop (3278)

Musicales (13335)

Musicales clásicos (32392)

Disney Musicals (59433)

Showbiz Musicals (13573)

Stage Musicals (55774)

Para románticos

Películas románticas (8883)

Los favoritos románticos (502675)

Quirky Romance (36103)

Películas románticas independientes (9916)

Películas románticas extranjeras (7153)

Dramas románticos (1255)

Películas románticas vaporosas (35800)

Películas románticas clásicas (31273)

Comedias románticas (5475)

Ciencia ficción y fantasía

Ciencia Ficción y Fantasía (1492)

Acción, ciencia ficción y fantasía (1568)

Ciencia Ficción Alienígena (3327)

Ciencia Ficción y Fantasía Clásica (47147)

Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)

Películas de fantasía (9744)

Aventura de ciencia ficción (6926)

Dramas de ciencia ficción (3916)

Películas de terror de ciencia ficción (1694)

Thrillers de ciencia ficción (11014)

Contenidos de deportes

Películas de deportes (4370)

Comedias deportivas (5286)

Documentales deportivos (180)

Dramas deportivos (7243)

Películas de béisbol (12339)

Películas de fútbol americano (12803)

Boxeo (12443)

Películas de fútbol (12549)

Artes marciales, boxeo y lucha libre (6695)

Películas de baloncesto (12762)

Deportes y fitness (9327)

Thriller

Thrillers (8933)

Thrillers de acción (43048)

Cine y series de thriller clásico (46588)

Thrillers Extranjeros (10306)

Thrillers independientes (3269)

Películas de gánsteres (31851)

Thrillers psicológicos (5505)

Thrillers políticos (10504)

Misterios (9994)

Thrillers de ciencia ficción (11014)

Thrillers de espías (9147)

Títulos de thrillers sobrenaturales (11140)

Estos son todos los códigos disponibles por el momento, aunque no se descarta la posibilidad de que más subgéneros lleguen en un futuro. En temas relacionados, Netflix confirma más temporadas de la serie live action de Avatar: The Last Airbender. De igual forma, el precio de la suscripción a este servicio podría aumentar.

Nota del Editor:

Esta es una gran forma de buscar contenido. En muchas ocasiones tenemos deseos específicos que no se pueden encontrar con buscar alguna serie o película de Comedia. El problema es que esto no está disponible de forma sencilla para los usuarios, algo que sí debería suceder.

Vía: Netflix