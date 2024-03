Pese a que la serie live action de Avatar: The Last Airbender debutó con una recepción mixta por parte de los fans, esta producción se ha convertido en un éxito global, alcanzando más de 41.1 millones de vistas en Netflix. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que más temporadas ya están en camino.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Netflix ha confirmado que dos temporadas más para Avatar: The Last Airbender ya han sido aprobadas. Aunque por el momento no hay información sobre su fecha de estreno, los actores involucrados y el camino que esta adaptación tomará. Sin embargo, estas son buenas noticias para todos los fans de esta versión de la clásica historia de Nickelodeon.

The Avatar will return!! Seasons 2 & 3 of AVATAR: THE LAST AIRBENDER are coming! pic.twitter.com/NDxSDP7kZE — Netflix (@netflix) March 6, 2024

Recordemos que la caricatura original también estuvo conformada por tres temporadas, y si bien la adaptación de Netflix contará con menos episodios, parece que tendrán la oportunidad de cubrir todos los puntos narrativos que vimos originalmente entre 2005 y 2008. Ahora solo nos queda esperar a que más información esté disponible.

Te recordamos que ya puedes disfrutar de la primera temporada de Avatar: The Last Airbender en Netflix.

Nota del Editor:

A diferencia de One Piece, Avatar: The Last Airbender no fue la adaptación live action que muchos esperaban. Si bien los momentos clave de la historia están presentes en la primera temporada, el desarrollo de personajes es algo que fue olvidado, y espero que sea retomado en un futuro.

Vía: Netflix