Nuevo tráiler de la serie de Avatar de Netflix

Después del éxito de la serie live action de One Piece, muchos se preguntan cómo es que la serie live action de Avatar: The Last Airbender se verá. Bueno, por fin tenemos una respuesta, puesto que el día de hoy se ha liberado un tráiler que nos da una buena idea del tipo de adaptación que nos espera.

Será el próximo 22 de febrero de 2024 cuando los ocho capítulos de una hora estén disponibles en Netflix. De esta forma, el tráiler del día de hoy nos da un nuevo vistazo a los personajes que ya conocemos, y nos muestra por primera vez cómo se ven King Bumi, June y Jet en esta adaptación. Esta es la descripción oficial del show:

“Junto a sus nuevos amigos Sokka y Katara, hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur, Aang se embarca en una búsqueda fantástica y llena de acción para salvar el mundo y luchar contra el temible ataque del Señor del Fuego Ozai. Pero con un príncipe heredero Zuko decidido a capturarlos, no será una tarea fácil”.

En esta adaptación, Gordon Cormier interpreta a Aang, Kiawentiio será Katara, Ian Ousley le dará vida a Sokka, y Dallas Liu será Zuko. Además, Daniel Dae Kim interpreta al Señor del Fuego Ozai, Paul Sun-Hyung Lee es el General Iroh, Casey Camp-Horinek nos presentará su versión de Gran Gran, Arden Cho es June, Maria Zhang le dará vida a Suki, Sebastien Amoruso interpretará a Jet, Utkarsh Ambudkar como el Rey Bumi, y Danny Pudi como el mecanicista.

Aunque por el momento no tenemos una clara idea de lo que abarcará esta adaptación, el tráiler de hoy nos muestra un par de eventos de las primeras dos temporadas de la serie animada de Nickelodeon, por lo que es muy probable que la serie live action de Netflix dure dos o tres temporadas en total. Recuerda, Avatar: The Last Airbender llegará a Netflix el próximo 22 de febrero de 2024. En temas relacionados, aquí puedes ver otro vistazo más a esta serie. De igual forma, este es el pasado tráiler del show.

Nota del Editor:

Para ser sincero, esta serie se ve como algo que fue creado con inteligencia artificial. Nada luce real, y todo tiene un filtro de suavidad que hace que los personajes y escenarios se vean muy extraños. No dudo que la historia y actuaciones sean buenas, pero visualmente, esta adaptación es cero atractiva.

Vía: Netflix