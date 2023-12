Nuevo vistazo a la serie live action de Avatar

La serie live action de Avatar: The Last Airbender es una de las producciones más ambiciosas de Netflix. Si bien por el momento no hay muchos detalles sobre esta producción, recientemente se dio a conocer nueva información sobre este proyecto y se compartió una imagen nunca antes vista que nos da un mejor vistazo al trabajo que veremos en un futuro en la plataforma de streaming.

Por medio de una reciente entrevista con Albert Kim, escritor de la serie de Avatar, Entertainment Weekly compartió una nueva imagen de esta serie, en donde podemos ver a Aang, Katara y Sokka en un bosque, listos para enfrentarse a un enemigo.

Junto a esto, Kim habló sobre el momento en el que Netflix se acercó para proponerle la idea de una serie live action inspirada en la famosa serie de Nickelodeon, algo que fue intimidante en su momento, y sigue presentando un reto. Esto fue lo que comentó:

“Hay que ser idiota para no dejarse intimidar ni un poquito. Mi primera reacción después de ‘¡Diablos, sí!’ fue ‘¡Santo cielo! ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Hay alguna manera de mejorar el original? Cada vez que abordas algo que ya es querido por millones de fanáticos, debes hacerte esas preguntas”.

Pese a que hace tiempo se liberó el primer tráiler de esta serie, por el momento se desconoce cuándo es que el live action de Avatar: The Last Airbender llegará a Netflix. Sin embargo, muchos esperan que suceda algo similar a lo visto con One Piece, y esta producción sea un éxito. En temas relacionados, puedes ver este avance aquí. De igual forma, este es otro vistazo a la serie.

Nota del Editor:

Avatar es una de las mejores caricaturas del siglo, y Netflix tiene la titánica tarea de ofrecerle al público una digna adaptación que no solo esté a la par al momento de hablar de escenas de acción y comedia, sino que también debería de seguir los pasos filosóficos de la producción original.

