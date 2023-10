Nuevas imágenes del live action de Avatar: The Last Airbender

Nuevas imágenes muestran la Nación del Fuego en Avatar: El Último Maestro del Aire. La próxima serie de acción real de Netflix es una adaptación del icónico dibujo animado de Nickelodeon del mismo nombre. Ambientada en un mundo con “maestros” que pueden controlar los elementos fuego, agua, tierra y aire, sigue al Avatar reencarnado Aang (Gordon Cormier), quien puede dominar los cuatro elementos y emerge después de estar congelado durante un siglo.

Junto con sus nuevos amigos, la maestra del agua Katara (Kiawentiio Tarbell) y su hermano Sokka (Ian Ousley), debe dominar los elementos para salvar el mundo de ser conquistado por la Nación del Fuego. Netflix ha revelado nuevas imágenes de adelanto de la serie de acción real de Avatar: El Último Maestro del Aire. La galería de nuevas imágenes incluye un vistazo completamente nuevo a dos de los personajes principales del programa de la Nación del Fuego, el príncipe desterrado Zuko (Dallas Liu), quien busca redimirse capturando al Avatar, y su tío y mentor el General Iroh (Paul Sun-Hyung Lee). Los personajes recurrentes de la Nación del Fuego que completan el resto de las imágenes incluyen a la inteligente hermana de Zuko, Azula (Elizabeth Yu), su despiadado padre Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim) y el rival de Zuko, Comandante Zhao (Ken Leung). Echa un vistazo a la galería a continuación:

Al igual que la mayoría de las jóvenes estrellas en el elenco de Avatar: El Último Maestro del Aire, los actores que interpretan a Zuko y Azula son relativamente desconocidos. De hecho, el primer crédito en pantalla de Yu llegó en 2022, aunque ya ha conseguido un papel en la esperada película de Todd Haynes, May December, que llegará a Netflix en noviembre. Liu ha tenido una carrera ligeramente más extensa, habiendo aparecido por primera vez en pantalla en Tekken de 2009, seguido de roles en Bones, PEN15 y Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos.

Si bien proporciona a muchas de sus jóvenes estrellas una gran oportunidad, Avatar: El Último Maestro del Aire de Netflix ha contratado a intérpretes más experimentados para los roles adultos. Por ejemplo, Ken Leung ha estado trabajando durante décadas. Tras destacarse como Sang en la película de 1998 Hora Punta, continuó protagonizando películas como Dragón Rojo, Saw, X-Men: La Batalla Final, Star Wars: El Despertar de la Fuerza y Old, junto con programas de televisión como The Night Shift e Industry.

Dae Kim, quien tiene la oportunidad de mostrar su lado villano, es quizás el más conocido del grupo gracias a sus roles en los prominentes programas Lost y Hawaii Five-0. Sin embargo, Paul Sun-Hyung Lee también tuvo un éxito reciente al interpretar a Appa en la comedia canadiense Kim’s Convenience. Con estos intérpretes veteranos completando el mundo de la Nación del Fuego en Avatar: El Último Maestro del Aire, es probable que la serie tenga el sentido de gravedad necesario para resaltar cuánto representan una amenaza para el resto del mundo y el equilibrio de los elementos.

Vía: Screen Rant

Nota del editor: Todo mundo habla de esta serie, he intentado verla un par de veces pero siempre algo pasa y no supero los primeros tres capítulos. Es hora de darle otra oportunidad y comprometerse en serio. (Hablo de la original por supuesto).