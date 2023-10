Spider-Man: Across The Spider-Verse ya tiene fecha en Netflix

Este año el mundo del cine ha tenido eventos increíbles, y claro que debemos destacar películas como la de Super Mario Bros. y también de Tortugas Ninja: Caos Mutante, las cuales causaron furor en el mundo de la animación. Sin embargo, quien llegó a marcar una evolución fue Spider-Man: Across the Spider-Verse, misma que nos mostró nuevas técnicas que jamás hubiésemos imaginado.

Como es evidente en esta industria, el paso del tiempo indica que tarde o temprano las cintas van a llegar a plataformas de streaming, y eso mismo estará pasando con esta cinta, la cual ya se ha confirmado para aterrizar en Netflix. Según lo comentado hace pocas horas, se establece la llegada de esta cinta el próximo 31 de octubre, lo cuál hará que mucha gente la pueda apreciar en caso de que se la perdieran en los cines.

Vale la pena mencionar un dato importante, y es que la aventura de estos personajes se ha confirmado para los Estados Unidos, región que normalmente no suele incorporar el mismo contenido para Latinoamérica. Entonces, si ese día no se suma a la plataforma, es probable que se deba a este tema de diferencias sobre lo que se provee en la empresa, a pesar de tratarse de la misma empresa.

Esta es la sinopsis:

Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spiderman de Brooklyn a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo.

Recuerda que esta película también se encuentra disponible en formato de Blu Ray.

Nota del editor: No debemos estar esperanzados con que vaya llegar a México, pues lo mismo pasó con capítulos nuevos con doblaje de One Piece y al final no nos dieron nada, pero en Estados Unidos sí se liberaron por alguna razón extraña.