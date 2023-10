Sega podría lanzar otro juego de Sonic pronto

Sega tiene planeado lanzar un nuevo juego de Sonic the Hedgehog el próximo año, además de contenido descargable (DLC) para Superstars. Esto según un presunto documento de planificación originalmente compartido en Reddit (pero desde entonces eliminado), que incluye un cronograma para los próximos productos de Sonic de Sega.

a Sonic Team business PowerPoint leaked and if it’s real, let’s say 2024 is a pretty packed year for the brand. pic.twitter.com/3Qz4pQlVme

