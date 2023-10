Sony Interactive Entertainment podría responder a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft con un gran acuerdo propio. Así lo cree el consultor de la industria, el Dr. Serkan Toto, quien opina que el fabricante de PlayStation “está bajo presión para reaccionar” ante el mega-acuerdo de Xbox.

Casi dos años después de que se anunciara por primera vez la adquisición, el pasado viernes Microsoft cerró oficialmente su compra de 68.7 mil millones de dólares de Activision Blizzard.

Al completar el acuerdo más grande en la historia de la industria de los videojuegos (y de Microsoft), el creador de Xbox adquirió importantes franquicias de consola y PC, incluyendo Call of Duty, Warcraft y Diablo, y estableció una presencia importante en los juegos móviles con la adición de King, creadores de Candy Crush.

“Sin duda, Sony está bajo presión para reaccionar, incluso después de su adquisición de Bungie“, dijo Toto a GamesIndustry.biz. “Espero más inversiones y adquisiciones para PlayStation, incluida una grande que realmente marque la diferencia para ellos”.

Sony adquirió el estudio de Destiny, Bungie, en julio pasado en un acuerdo de 3.6 mil millones de dólares, que fue una de las adquisiciones más grandes de la compañía japonesa hasta la fecha.

El analista senior de juegos de Midia Research, Karol Severin, opinó que era poco probable que Sony respondiera comprando un editor de terceros líder en la escala de Take-Two, propietarios de Rockstar, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 24.6 mil millones de dólares.

Sin embargo, sugirió que Sony podría intentar capitalizar su fortaleza en cine, televisión, juegos y música lanzando una nueva oferta de suscripción de entretenimiento cruzado.

“Sony tiene uno de los catálogos de contenido más impresionantes de la Tierra”, dijo Severin. “Reunirlo en una oferta de suscripción, por ejemplo, podría ser una respuesta competitiva sólida a los esfuerzos multiplataforma de Xbox. “Cada vez será más difícil competir con Microsoft solo en juegos. La única respuesta de Sony en el lado de los juegos sería comprar algo realmente grande como Take-Two, pero eso es poco probable”.

Vía: VGC

Nota del editor: Sin duda sería sorprendente que Sony llegara a comprar Take-Two, pero, justo como el analista menciona, esto es muy poco probable. Por mi parte siempre me he preguntado porqué Sony no ofrece un nivel de PlayStation Plus que incluya un servicio de streaming absolutamente ridículo ya que son dueños de varios estudios cinematográficos y de plataformas como Crunchyroll.