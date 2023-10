Review – Sonic Superstars

SEGA se encuentra en un momento un tanto modesto, dado que en el año no han lanzado tantos juegos como se podría esperar, pero a partir de este octubre es cuando están preparados para soltar bomba tras bomba, eso lo podemos ver con Persona 5 Tactica, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Persona 3 Reload y por supuesto, Sonic Superstars. Este último ha provocado furor desde el primer momento en que se dejó ver durante la ceremonia de Summer Game Fest, llamando la atención por dos detalles en concreto, el primero es una estética colorida y con carisma, la segunda, es que se trata de un lanzamiento en dos dimensiones, algo que no teníamos desde hace unos cinco, que fue la llegada del DLC de Sonic Mania. Como ya sabrás, este último juego desarrollado por Head Cannon fue alabado por fans y no tan fans de la mascota azul, por lo que seguir con un juego del estilo tenía todo el sentido del mundo. Sin embargo, parece que no se ha llegado a un acuerdo, pero eso podría ser una especie de ventaja, pues ahora los encargados del nuevo proyecto es ni más ni menos que Arzest.

Para quienes no conozcan al estudio, este es liderado por el propio Naoto Oshima, así es, uno de los dos padres de Sonic junto con Yuji Naka, concretamente en su día se encargó del diseño en su estilo clásico que se quedó en el Sega Genesis y se ha retomado en Generations. Por lo que los fans al enterarse de esto, tenían altas expectativas con lo que se podrían encontrar. Después de haberse anunciado en junio, la gente ha estado atenta a cada uno de los tráilers que se han lanzado por parte de SEGA, haciendo énfasis en las habilidades de los personajes en cuestión. Pero lo que más se ha querido ver es la cuestión del multijugador, pues con bombo y platillo se confirmó como el primer juego de la saga en el que cuatro usuarios pueden estar en la misma partida, y lo mejor, en el modo campaña. Toda esta emoción nos ha llevado al texto que están leyendo en estos momentos, pues amablemente se nos ha proporcionado un código con el fin de darles a conocer a ustedes si vale la pena desenfundar $60 dólares o si tal vez mejor ahorrarlos en algo un tanto más prometedor, y es que estamos en temporada alta de juegos altos en cuanto a calidad.

¿Será que Sonic Superstars se convierta en la mejor experiencia de dos dimensiones del erizo? O tal vez, ¿Nos hicimos una idea errónea con cada video que se liberó en las redes sociales? Bueno, eso lo vamos a averiguar en una nueva Atomix Review, misma que tiene como objetivo explorar la jugabilidad, gráficos y más detalles vitales de este tipo de lanzamientos. Prepara tus mejores tenis y anillos, pues es hora de adentrarnos en un juego totalmente nuevo que podríamos considerar una mezcla entre lo moderno con ciertos toques que también lo pueden poner en el mapa como ligeramente fresco.

Las islas del norte están en peligro

La historia de Sonic Superstars realmente no es nada del otro mundo. Nos encontramos en una nueva región llamada las islas des norte, lugar en el que como Sonic no está tan presente, el Dr. Eggman puede sacar ventaja de la situación haciendo de las suyas, y eso es justamente con la captura de pequeños animales y encerrarlos en cápsulas.

Esto ha llevado al erizo de color azul a adentrarse dentro de este nuevo terreno para no dejar el doctor se salga con la suya, pues no solo está extrayendo materia prima importante, sino también acabando con el medio ambiente. Lo mejor, es que no estará solo por la jornada, pues ahora le hacen compañía Tails, Knuckles y Amy en un estilo más clásico del personaje.

Por otro lado, el villano de la historia en esta ocasión ha reclutado a alguien que mantenga ocupado a sus enemigos mientras se ocupa en sus propios asuntos, se trata de Fang The Sniper. Es una comadreja de color púrpura que trabaja a manera de cazarrecompensas, y que no está de más decir, viene de los juegos de antaño como Triple Trouble.

También se presenta al nuevo personaje llamado Trip, quien anteriormente ha salido en una animación que sirve como precuela al juego, y que también se puede considerar como aliada para Eggman y Fang. Durante el pasar de los niveles, veremos sus verdaderas intenciones, y si realmente es tan mala como se puede llegar a pensar.

En general, no es una narrativa con la que se le deba al título un premio a la literatura, pero al menos cumple con lo se espera de un lanzamiento creado para el público objetivo, es decir, niños que recién se suman al mundo de Sonic. Por lo que no nos deberíamos quejar en este punto, y es que para eso son las historias estilo Frontiers.

Cuatro héroes, una aventura

Lo primero a revisar es justamente el género de Sonic Supestars y se trata de un título de plataformas en dos dimensiones clásica del SEGA Genesis, algo que podríamos considerar ligeramente continuista respecto a otras entregas similares. Incluso se le puede apodar como el verdadero Sonic 4, descartando así al que se vendió como episódico.

Como en los clásicos, debemos pasar por diferentes zonas o mundos que también se componen de diferentes actos, los cuales pueden variar, ya que algunos son más largos que otros. Pero en total podríamos decir que es uno de los juegos de la franquicia con más niveles, tal vez equiparándose con el conjunto que hace el 3 and Knuckles.

Aquí contamos con cuatro personajes a nuestra disposición, estos con habilidades diferentes cada uno, tenemos a Sonic como el más equilibrado, Tails quien puede volar, Knuckles escalar y hacer planeo, y por último Amy, con doble salto. El uso de estos puede variar según los gustos de cada jugador, pero digamos que el erizo es el de la dificultad normal por así llamarlo.

Dentro de los escenarios hay ciertos detalles a considerar, y es que estamos llenos de enemigos, caídas y muchas más tramas de lo que podemos imaginar, y como se supone que en la mayor parte de ocasiones iremos veloces, es obvio que nos vamos a llevar un golpe sí o sí con los obstáculos que se nos pondrán justo en la cara, es en particular un elemento que me gustaría cambiaran de los Sonic, esas trampas injustas.

Esto lo menciono así, pues llegarán momentos en los que tenemos cargando los típicos anillos en grandes cantidades, pero que con un rasguño perdemos todos de golpe a pesar de que contemos con centenas. Dicho castigo nos afectará al final de cada acto, pues cuentan todo, desde tiempo, anillos y hasta puntos por golpear rivales.

Claro, también tenemos los típicos bonus en los que se pueden conseguir objetos especiales, y parece ser que en este juego se tiene un énfasis especial en unas monedas doradas que tienen como fin la compra de accesorios. Estos últimos son partes de robot que se usan para crear nuestro avatar, pero hablaremos de su uso más adelante.

En lo que debemos centrarnos es en la recolección de las Chaos Emerald, gemas icónicas que se pueden conseguir en un stage especial que aparece cuando encontramos un anillo secreto en los niveles. A pesar de que la descripción se escucha fácil, realmente no lo es, ya que en dicho bonus tendremos que columpiarnos para legar a la joya, algo que se irá complicando con el pasar de los actos, son siete esmeraldas a recolectar.

Algo que llama bastante la atención, es que con cada uno de estos premios podemos obtener poderes especiales, mismos que van desde un ejército de clones, subir cascadas y hasta ralentizar el tiempo. A pesar de que es simpático utilizarlos, siento que son el potencial desperdiciado del juego, pues realmente en momentos muy específicos los vamos a utilizar y es cuando se encienda el logo en la parte inferior de la pantalla. Claro, es necesario tener todas para la cuestión del final verdadero.

Jefes decentes y algunos más simples

Algo que también debemos considerar en cuanto al diseño de niveles, es que se mantiene como los Sonic de antaño, es decir, se tienen diferentes niveles por los cuales pasar, eso depende de que tanta habilidad tengamos con los personajes. Eso sí, será mucho más sencillo el alcanzar las grandes alturas gracias a la habilidad de volar de Tails o el doble salto de Amy.

Debo recalcar, que las primeras zonas del título se sienten bastante simples, pero cuando vamos llegando al final los niveles se ponen ligeramente más creativos de lo que se hace normalmente en la franquicia. Eso lo considero como un punto medio, dado que pienso se debió apostar o innovar desde el mero comienzo para atrapar a la audiencia.

De igual forma, dentro de las zonas habrá actos especiales en los que se necesitará a cierto personaje en concreto, lo curioso es que no son niveles opciones, pues se requieren para que la historia avance. Eso hará que por lo menos en alguna ocasión usemos a alguien diferente y que así podamos acostumbrarnos a sus habilidades especiales.

Pasando a los jefes del juego, estos cuentan con sus maneras únicas de vencer, y en esta ocasión no solo vamos a enfrentar a Eggman para terminar cada zona, sino que también existen robots distintos que nos pueden dar dolor de cabeza. Algunos son muy sencillos de derrotar, pero también podemos encontrar a otros más retadores y hasta como si fueran un puzzle.

Para terminar con la parte jugable debemos hablar del mentado multijugador, el cual consiste en añadir a usuarios a nuestra partida, algo que puede ser divertido si solo se hace de dos jugadores. Sin embargo, si se cubren los cuatro puestos lamentablemente todo se convierte en puro caos, y es porque la cámara solo sigue a un jugador y a los demás los deja atrás, eso hace que se extrañe la época de la pantalla dividida.

Continuando en este apartado también está el modo batalla, en el donde finalmente podemos usar el avatar que conseguimos en la campaña y que al final no vale tanto la pena, se tratan de tres enfrentamientos donde debemos usar nuestras habilidades. Quien consiga el mayor número de puntos será el ganador, aunque jugarlo en solitario o acompañado realmente no cambia mucho en cuanto a nivel de diversión, mejor me quedo con la campaña.

Casi olvido algo que realmente no toque mucho, y eso es el modo de contrareloj, en el que podemos ver nuestros mejores tiempos y se pueden compartir a través de internet. Esto va más enfocado para quienes gusten empezar a hacer speedruns del videojuego, algo que realmente no es la gran cosa pero se agradece de alguna manera tener.

Estilo de arte bellísimo y música con detalles

A pesar de que cuenta con sus errores, algo que no le podemos reprochar a Sonic Superstars es su estilo artístico, mismo que rebosa color por todas partes y personajes caricaturescos que se combinan muy bien en los escenarios coloridos. Así que de un momento podemos estar en una y jungla y después dar un salto al espacio.

Se ha tenido bastante atención al detalle por este apartado, pues cada objeto que se ve en pantalla cuenta con su elemento diferenciador, entonces será un total deleite de apreciar. En cuanto a los personajes, tienen un aspecto clásico pero renovado a la vez, así que los fanáticos van a quedar satisfechos con lo que el equipo de desarrollo trabajó.

Algo que también salta a la vista con las cinemáticas de introducción y cierre, misma que se va perfeccionando prácticamente desde que Sonic Mania vio la luz del día y parece ha alcanzado la excelencia. Realmente será una recompensa ver estos segmentos animados y que hará a la gente desear fuertemente una serie de larga duración, no como los segmentos que están disponibles en Youtube.

En cuanto a la parte musical, debo decir que tengo sentimientos encontrados, ya que hay temas bastante singulares que harán al espectador mover los hombros al jugar pero también existen algunos que no provocan mucho. Digamos que es un apartado decente, y preocupa que no llegue a la excelencia como pasó en su momento con Sonic Frontiers.

Igual tenemos a los clásicos sonidos del mundo 2D de la franquicia, los cuales se conservan intactos pero con ligeros toques modernos. Y sí, los personajes de esta línea de tiempo o universo, como lo quieran llamar, siguen siendo mudos como en otras entregas, no es 100% necesario que le pongan voces pero podría ser interesante.

Sonic 2D en toda la extensión de la frase

En conclusión, Sonic Superstars es un título clásico de la franquicia que puede ser abordado básicamente por todas las edades, ya sea quienes recién se sumen a la saga o los que ya la conocen a la perfección. Aquí se respetan las reglas provenientes de SEGA Genesis, pero también se toman algunas libertades para hacerlo ligeramente más moderno.

Algo que me dolió es la ausencia de buscar innovar de alguna manera, pues a pesar de que los poderes de la Chaos Emerald están presentes, no se aprovechan de una manera tan profunda. Y también, cuando realmente se llega al diseño de niveles que se pone interesante, es justo en los dos últimos mundos de la campaña.

Pero ojo, no quiero decir que sea un mal juego, al contrario, es divertido con cualquier personaje que se seleccione. El caso es que hay gente a la que le gustaría algún día estar a la par de las aventuras del plomero de Nintendo. Pues en pocos días sacará un nuevo título, y este sí va a marcar la evolución que dicha marca necesitaba desde hace tiempo, algo que lamentablemente no pasa con Sonic.

A pesar de los pequeños errores, es innegable que se trata de un juego que los más fanáticos van a amar, pues el regreso del personaje siempre es una fiesta para su comunidad. Recomendando para quienes desean probar más títulos de plataforma, incluso si no están tan familiarizados con este erizo de color azul.

Recuerda que este juego ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.