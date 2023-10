Publican todos los clips con la nueva voz de Mario

El mundo de los videojuegos recibió una sorpresa este año al enterarse de que Charles Martinet, la icónica voz de Mario durante décadas, dejaría de prestar su tono característico al fontanero bigotudo en el próximo título, Super Mario Bros. Wonder, programado para su lanzamiento el 20 de octubre. La noticia se extendió como reguero de pólvora, y los fanáticos de Nintendo no tardaron en cuestionar el futuro de Martinet en el universo de Mario.

Nintendo respondió anunciando que Charles Martinet sería nombrado Embajador de Mario, asegurando así que su legado continuaría en colaboración con la compañía. Además, la compañía declaró que no revelarían quién es la nueva voz de Mario sino hasta que los jugadores lo descubrieran por si mismos en los créditos de Mario Wonder tras completar el juego, manteniendo a los fans en vilo por la gran incógnita.

Sin embargo, algunos seguidores ansiosos de Mario llevaron su curiosidad al extremo. Hackearon una demostración de kiosco del juego, reduciendo los sospechosos a solo dos personas. A finales de la semana pasada, finalmente se confirmó que Kevin Afghani asumirá el papel de la icónica voz de Mario en este nuevo título.

Hoy, un usuario en X compartió todos los clips de voz tanto de Mario como de Luigi, permitiendo a los fanáticos escuchar las nuevas interpretaciones de Kevin Afghani en estos personajes emblemáticos. El cambio promete agregar un nuevo matiz al universo de Mario y seguramente despertará una nueva ola de discusiones entre los fieles seguidores de la franquicia.

