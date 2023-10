Casi 30 años después de su primera aparición como una serie de televisión animada, Gárgolas vuelve a tomar vuelo, esta vez en formato live-action. Dos nombres importantes en el negocio de las criaturas fantásticas, Gary Dauberman y la compañía Atomic Monster de James Wan, conocidos por sus colaboraciones en las exitosas películas de terror de Annabelle, se han unido para rehacer la serie animada de los años 90 como una serie live-action para Disney+.

Dauberman escribirá, producirá ejecutivamente y supervisará la serie con Atomic Monster, la empresa dirigida por Wan y Michael Clear, uniéndose a las filas de productores ejecutivos. Se describe el proyecto como encontrándose en sus primeras etapas de desarrollo. Gárgolas fue creada por Walt Disney Television Animation y se emitió durante tres temporadas, desde 1994 hasta 1997.

La premisa involucraba estatuas de gárgolas trasladadas desde un castillo en Escocia hasta la Nueva York moderna. Una vez en la Gran Manzana, las estatuas despiertan de un hechizo milenario y asumen la tarea de proteger la ciudad, convirtiéndose, como decía la narración del programa de manera solemne, en “piedra durante el día, guerreros durante la noche”.

La serie surgió en un momento de innovación en la animación de series, con Gárgolas siendo parte de una ola de programas con tramas más complejas y tonos más oscuros que también incluían Batman: The Animated Series y X-Men. Al igual que esos programas, Gárgolas se arraigó en la conciencia de toda una generación de televidentes, otorgándole un estatus de culto.

Aunque Disney no ha intentado explícitamente adaptar la serie a otros formatos, sí intentó desarrollar una película sobre gárgolas en tiempos modernos en 2010, alrededor del mismo tiempo en que realizó The Sorcerer’s Apprentice. Esta última decepcionó en taquilla y el proyecto se estancó poco después.

Dauberman escribió Annabelle, Annabelle: Creation y Annabelle Comes Home, que fueron producidas por Atomic Monster y son una parte integral del Universo de The Conjuring de Wan, la franquicia de terror más taquillera de todos los tiempos. También escribió el spinoff de The Conjuring, The Nun.

La asociación ha sido fructífera no solo por el éxito en taquilla, sino también profesionalmente, ya que Dauberman pasó de estar detrás de la máquina de escribir a estar detrás de la cámara, haciendo su debut como director con Annabelle Comes Home.

Y los dos también trabajaron juntos en Swamp Thing, la efímera serie basada en el personaje de DC que se emitió en la ahora extinta plataforma DC Universe.

Dauberman, representado por CAA, Industry Entertainment y Felker Toczek, ha seguido siendo uno de los talentos más destacados en el género del terror en la ciudad, escribiendo la adaptación en dos partes de la novela de Stephen King, It. La primera parte se convirtió en la película de terror más taquillera de todos los tiempos. También tiene la adaptación de la novela de King Salem’s Lot, que escribió y dirigió para Warner Bros., en proceso.

Atomic Monster fue una de las compañías detrás del éxito de terror M3GAN y está desarrollando una adaptación de la serie de cómics ganadora del premio Einer, The Good Asian, así como una adaptación cinematográfica del videojuego de terror Dead by Daylight.

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: La verdad es que a mi no me atrapó Gárgolas en su momento pero tengo un primo que sí estaba obsesionado con la serie, definitivamente tanto el remake como una posible adaptación live-action de esta propiedad intelectual es algo que merecen los fans desde hace muchos años.