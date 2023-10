Hands On – Super Mario Bros. Wonder

Nintendo, entendiendo el juego

La industria se encuentra en un momento crítico. A pesar de que la creatividad está por las nubes y los grandes juegos simplemente no paran de salir, la parte del negocio se ha vuelto mucho más compleja que nunca. El modelo tradicional del AAA parece que finalmente se está topando con pared, mientras que la supuesta revolución del juego como servicio, genera mucho más daños que beneficios para cualquiera que decide aventurarse en él. Por su parte, Nintendo permanece firme y al menos de lo que desde el exterior alcanzamos a percibir, los problemas antes mencionados simplemente no le afectan, teniendo una consola sana que incluso en el final de su ciclo de vida, presenta grandes números, esto sin mencionar la impresionante constancia con la que se publican títulos importantes de desarrollo first party. Precisamente para ratificar todo lo anterior, los padres de The Legend of Zelda, Animal Crossing, Metroid y muchos más grandes nombres, están listos para que su famosa insignia venga a reinventar buena parte de lo que conocemos como platforming 2D.

Hace tan solo unos días tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en el Brasil Game Show 2023 de São Paulo, en donde Nintendo, como el principal expositor del evento, nos dio acceso a un tiempo con Super Mario Bros. Wonder, título que viene a cerrar un espectacular año de Switch y de Mario en general, dejando claro quién es quién cuando se trata de videojuegos de platforming 2D que no solo buscan hacer bien lo que ya se conocer, sino que en realidad, rompe un montón de moldes que llevaban décadas sin ser tocados. En cada uno de los momentos que vivimos con la nueva aventura del famoso plomero, nos topamos con una idea impresionante que nos ha dejado con ganas de mucho más, cosa que llama especialmente la atención si consideramos que tan solo jugamos los primeros niveles del juego.

Elefantes y semillas místicas

Luego de haber hecho el salto al 3D con un enorme éxito a mediados de los años noventa, Mario se mantuvo haciendo todo tipo de experimentos bajo el entendido de que regresar a las dos dimensiones simplemente no era una opción, lo cual, cambiaría en 2006 con el estreno de New Super Mario Bros. en el Nintendo DS. La gran aceptación y en general, buenos resultados del nuevo intento, sentó un precedente de que incluso, la gran mayoría prefería ver al icónico personaje corriendo en un plano. La nueva serie se siguió explotando y a pesar de que podríamos decir que siempre con buenos juegos, algo le faltaba a su personalidad que se aferraba de una manera muy fuerte a fórmulas ya pre establecidas. Sabiendo perfectamente esto, el equipo detrás de Super Mario Bros. Wonder decidió que uno de sus principales objetivos es precisamente el de romper paradigmas.

En su parte más básica, Super Mario Bros. Wonder podría parecer como más de lo mismo, es decir, tienes un botón para correr y otro para saltar. El control se siente preciso y la respuesta de Mario y compañía es sensacional. La cosa se empieza a poner marcadamente diferente cuando notas todo lo que está ocurriendo en los niveles y cómo es que se transforman para presentar ideas nunca antes vistas ni en un juego de la serie, ni del género. Todo esto sucede no solo gracias a un espectacular diseño de niveles, sino a la forma en la que los nuevos power ups cambian por completo la forma en la que te aproximas a las diferentes situaciones.

Indudablemente, el elemento que más personalidad le da a Super Mario Bros. Wonder son las Wonder Flowers. Cuando tocas una de estas flores, en realidad todo puede pasar. Desde que los tubos del nivel se empiecen a retorcer o a escupir agua por todos lados, hasta que una loca manada de bisontes llegue para llevarte hasta el cielo. ¿Para qué sirve todo esto? Verás, el tomar o no las Wonder Flowers es decisión completamente nuestra y normalmente, completar el mini reto que representan, te otorga una de las semillas especiales, mismas que son el principal coleccionable de los niveles y que por lo que vimos en la demostración, nos permitirán justamente desbloquear más niveles.

De lado de los power ups pudimos probar un par de los nuevos. El primero de ellos es la fruta que te convierte en elefante. Aquí, nuestro personaje se vuelve mucho más pesado y con un salto no tan alto, pero con la posibilidad de romper grandes bloques o por qué no, lanzar agua con la trompa. Poder sumamente encantador en todo sentido. En otro nivel también usamos el taladro, el cual, regresa de Super Mario Galaxy solo que claro, en dos planos. Enterrarte en el piso o techo del nivel para poder encontrar secretos es brutalmente divertido, mientras que romper cristales para que un bloque gigante no te aplaste, hizo que al menos por ahora, esta fuera mi parte favorita del juego.

Sumado a todo lo anterior tenemos que Super Mario Bros. Wonder echa mano de un sistema de perks conocidos como Badges. Estos movimientos especiales que están divididos en diferentes categorías, básicamente te agregan un movimiento adicional como por ejemplo, usar tu gorra para flotar por unos segundos o dar un salto adicional cuando tocas una pared. Importante mencionar que solo puedes equipar uno a la vez. Por ahora, no te puedo hablar mucho más al respecto, pues en el tiempo que tuvimos con el juego, la verdad es que no les vi una función tan crucial, aunque también es de destacar que se pueden combinar con algunos power ups para dar efectos especiales.

Aún falta muchísimo por ver de Super Mario Bros. Wonder, pero te puedo decir que este tiempo anticipado que tuvimos con él, nos dejó claro que la cosa viene en serio y que en temas de gameplay, es un juego que estará dando un salto importante hacia adelante gracias a los riesgos que está tomando al romper con moldes que parecían inamovibles en una serie altamente cuidada por Nintendo.

Explosión de color y animación

Otro de los elementos más criticados de los New Super Mario Bros. era que además de tomar pocos riesgos en cuanto a ideas de juego como tal, su presentación audiovisual distaba bastante de lo icónicas que siguen siendo las imágenes y música de cosas como Super Mario Bros. 3 o Super Mario World. Con Super Mario Bros. Wonder, el equipo encabezado por el siempre legendario Takashi Tezuka decidió ir un poco más allá para cambiar parte del look tanto de Mario, como de los mundos en los que nos movemos, además de claro, su voz. Te vamos a extrañar Charles Martinet.

Seguro que una de las cosas que primero notarás es lo súper expresivos que se han vuelto los personajes cuando hacen cualquier acción como correr o saltar. Simplemente no supero los pies de Mario cuando está acelerando. De igual forma, la manera en la que se animó la toma toma de power ups con pocos cuadros para hacerla lucir como si fuera parte de un juego de NES, es simplemente brillante. Para rematar, tenemos niveles repletos de colores que te llenarán las pupilas en cuanto empieces a jugar. Me habría encantado haber visto el juego corriendo en la pantalla de un Switch OLED, pero por ahora no fue posible. Toca esperar al periodo de reseña.

Ahora que se dejó de lado el ya muy conocido Mushroom Kingdom para llevarnos de visita al Flower Kingdom, se podría pensar que en el tema de dirección de arte también las cosas se alocaran mucho más, sin embargo, al menos en la demostración, no vi algo tan diferente; es decir, el mundo se sigue sintiendo como parte del universo de Mario. Espero que cuando podamos tener el juego completo, nos topemos con niveles más allá de la clásica lava, nieve o bosque. Lo anterior no está mal ni creo que sea razón de preocupación, simplemente es algo que creo, tenía que resaltar en este contenido.

La nueva era de Mario 2D

La llegada de un nuevo juego de Mario siempre es especial por un montón de razones. Por un lado tenemos lo icónico que es y siempre será el personaje para toda la industria y por el otro, está el hecho de que si uno revisa la historia, al menos de lo que ha salido del horno de Nintendo, nunca se ha fallado con un título de alguna de las series principales de Mario. Claro que hay unos mejores que otros y ciertos puntos criticables, pero las virtudes de estos productos siempre terminan por opacar a sus defectos. Desde que fue mostrado, nos quedó claro que Super Mario Bros. Wonder era algo bien especial y ahora que ya le pudimos poner las manos encima, te puedo confirmar que así es por más que aún nos falte por ya probar el juego completo.

Recuerda que Super Mario Bros. Wonder se estará lanzando este 20 de octubre como una de las principales exclusivas del Nintendo Switch, consola que como ya te lo contaba al inicio de este previo especial, no pareciera que se encuentra cerrando su ciclo de vida por la enorme calidad de nuevos juegos que se siguen lanzando en su ya espectacular catálogo de experiencias que no puedes tener en ningún otro lugar.