El destacado productor de Super Mario Bros. Wonder, Takashi Tezuka, ha comentado sobre el lanzamiento del juego, que coincide muy cerca del lanzamiento de Sonic Superstars. Ambos son nuevos juegos de plataformas en 2D, y como muchos fans saben, estas franquicias solían competir directamente.

El nuevo título de Nintendo se lanzará el 20 de octubre. Pero solo tres días antes, SEGA estará enviando Sonic Superstars. Tezuka dijo que es “una coincidencia interesante”.

Hablando con Game Informer este mes, Tezuka mencionó:

“Creo que es una coincidencia interesante. Hemos estado creando juegos de acción en 2D durante mucho tiempo y, por supuesto, queremos que la mayor cantidad de jugadores posible disfruten de esos juegos. Estamos esperando que la mayor cantidad de personas posible tenga la oportunidad de jugar estos juegos de plataformas en 2D, ya sea de Mario u otros”.

Super Mario Bros. Wonder es la primera entrada principal de la serie en 2D desde New Super Mario Bros. U en 2012. La espera no ha sido tan larga para Sonic, ya que tuvimos Sonic Mania en 2017.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: No soy Nintendofan, pero Sonic nunca me ha atrapado. Aquí no hay duda, voy por Super Mario Bros. Wonder y no siento que Sonic Superstars sea competencia.