El Exorcista: Creyente ya tiene calificaciones de prensa

Dentro de poco tiempo el cine de terror volverá a ser tendencia por el estreno de El Exorcista: Creyente, película que promete regresar la grandeza de la franquicia tras tener algunas secuelas que no han sido de tanto agrado por los fans. Y para tener una referencia de si vale la pena pagar por el boleto de cine, ya hay calificaciones por partes de los críticos en famosas páginas que recopilan puntuaciones.

Según lo recopilado en Rotten Tomatoes, la cinta no ha logrado impactar como lo fue la original hace bastantes años en el pasado, y eso se refleja en una calificación actual de 25%, eso significa que entra de lleno en el apartado de “podrido”. Obviamente, hasta a partir del 80% se le considera como fresco, entonces está lejos de ser buena según los medios.

Aquí algunos de los comentarios destacados:

FlickDirect: Green, que también dirige la película, no se está ganando una gran reputación en el género del cine de terror. The Wrap: No es lo suficientemente ambiciosa como para ser interesante, ni lo suficientemente poderosa como para meterse bajo la piel. Evade las discusiones serias sobre la fe y utiliza la profundidad subyacente de la serie como base para poco más que fan service y una trama genérica. The Washington Post: Si “El exorcista: el creyente” tiene que ver con la devoción a la fe espiritual (o al menos cinematográfica), su incapacidad para estar a la altura del poder de la primera película, que convirtió en fanáticos incluso a los cinéfilos más cínicos, roza el sacrilegio. The Messenger: La fecha de estreno original de esta película se cambió debido al documental del concierto de Taylor Swift. Es una lástima que no produzca uno nuevo cada semana. Observer: Es una película en la que el esfuerzo de todos (el esfuerzo por subrayar un mensaje, el esfuerzo por ofrecer una interpretación matizada, el esfuerzo por ser visualmente interesante, el esfuerzo por sorprender a la audiencia) es demasiado visible en la pantalla.

Recuerda que El Exorcista: Creyente se estrena el 5 de octubre en cines.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: No tenía algún interés por ver esta película, y ahora con estas críticas creo que no en streaming me asomaré a darle una oportunidad. Eso sí, algo a su favor es el hecho de que debe ser más complejo crear películas de terror en estos tiempos.